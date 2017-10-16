Новости компаний

"Самая лучшая" связь "МегаФона" и выход "Билайна" на второе место в рейтинге недобросовестности

&quot;Самая лучшая&quot; связь &quot;МегаФона&quot; и выход &quot;Билайна&quot; на второе место в рейтинге недобросовестности

Показав заурядные результаты в независимом тестировании качества услуг, «МегаФон» не стесняется заявлять о «самой лучшей связи в Москве».

Мы изучили исследование Роскомнадзора, на которое ссылается оператор, и выяснили, что по количеству побед в каждой категории – звонки, SMS, интернет – «МегаФон» уступил, соответственно, «Tele2», «Билайн» или «МТС».

По отдельным параметрам места распределились следующим образом.

Качество голосовой связи: лучшая разборчивость речи – «Tele2», меньше всего обрывов – «Tele2», наименьшее количество звонков с плохой разборчивостью – «Tele2», лучший дозвон – «МегаФон».

Качество доставки SMS: самая надежная доставка SMS – «Билайн», самая быстрая доставка SMS – «МТС».

Качество мобильного интернета: успешность соединения – «МТС», наименьшее количество обрывов – «МТС», средняя скорость передачи данных – «МегаФон», скорость открытия страниц – «Tele2».

Таким образом, абсолютного победителя вообще не существует, а заявления «МегаФона» – не более чем очередные недобросовестные уловки.

В свою очередь, «Билайн», продолжая выпуск рекламных сюжетов со скрытыми от пользователей условиями, догоняет «МегаФон» и выходит на второе место в рейтинге недобросовестности.

В ролике «У любви у нашей села… канарейка?» оператор указывает недостоверную стоимость смартфона ZTE Blade A6 Lite. Несмотря на обещанные в рекламе 6990₽, отдать за аппарат придется минимум 8640₽ (в комплекте с услугами связи) или 8990₽, если услуги от «Билайна» вам не нужны.

Обещание пяти бесплатных гигабайт каждый месяц (реклама «Еще 5 ГБ бессердечности») на проверку также оказывается недостоверным. Дополнительный трафик пользователь может получить только с четвертого месяца пользования тарифом «Интернет для планшета», который, разумеется, не бесплатный и стоит от 350 до 750 рублей ежемесячно.

Напомним, что в основе рейтинга недобросовестности – анализ допускаемых операторами нарушений, связанных с обманом потребителей, введением их в заблуждение, предоставлением неверных или неполных сведений об услугах и товарах. Исследование проводится в отношении крупнейших федеральных операторов мобильной связи – «МТС», «ВымпелКом» («Билайн»), «МегаФон», ««Tele2»», «Yota». Результаты представлены в таблице.

Рейтинг является открытым, постоянно обновляется и дополняется. ОПИ продолжает работу по его наполнению и включает в него как материалы ФАС и ее территориальных органов, так и результаты собственных исследований.

Основная задача, которую преследует ОПИ – научить потребителей разбираться в недобросовестных уловках операторов, уберечь их от обмана, предупредить непредвиденные траты.

17.10.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Новости

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Платное ТВ собрало базуПлатное ТВ собрало базу
Рынок платного телевидения по итогам года может показать худшую динамику за последние пять лет, прогнозируют в агентстве TelecomDaily. Число новых подключений составит около 1 млн домохозяйств. Представители операторов соглашаются, что сейчас происходит постепенная смена бизнес-модели, когда наращивание абонентской базы отходит на второй план, а более важной становится монетизация существующих пользователей.
Landor: первое количественное исследование брендов компаний из списка...Landor: первое количественное исследование брендов компаний из списка...
В 2015 и 2016 годах рынок слияний и поглощений составил более 8 триллионов долларов. В то время как дью-дилидженс и планирование во время принятия решений по сделке опираются на финансовые факторы, анализ будущей стратегии брендов часто упускается из виду или оценивается только после слияния или поглощения. Частично это связано с нехваткой соответствующих данных для анализа. Тем не менее, успех сделки и её ценность для компании, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе, являются результатом принятия решения о том, когда, как и имеет ли в принципе проводить ребрендинг приобретенных брендов.
Провокационные рекламные образы фотомоделей усиливают соперничество...Провокационные рекламные образы фотомоделей усиливают соперничество... (2)
Согласно новому исследованию, опубликованному в Journal of Business Ethics, реклама с участием сексуально привлекательных женских моделей вызывает у женщин косвенную агрессию.
Трудный лекарственный выборТрудный лекарственный выбор
Фармацевтическое импортозамещение пошло на убыль. Так, если два года назад четверо из пяти респондентов (81%) с той или иной долей успеха пытались найти аналоги импортным препаратам, то сегодня о подобных попытках заявили уже две трети опрошенных (66%). Возможно, наступило привыкание к новым ценам, поэтому потребители продолжают покупать привычные импортные препараты. Однако среди тех, кто перешел на использование российских лекарств, вдвое выросла доля лояльных пользователей, которые признают превосходство качества отечественных лекарств над импортными.
Санкт-Петербург может остаться без значительной части газет и журналовСанкт-Петербург может остаться без значительной части газет и журналов (1)
Как стало известно из опубликованной в СМИ информации, Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга подготовил поправки к постановлению городского правительства от 27 сентября 2012 г. N1045, регулирующему размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной собственности. В пояснительной записке авторы поправок указывают, что они разработаны «в целях обеспечения требований антитеррористической защищенности станций метрополитена и безопасного прохода больших масс людей».   

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

17.10.2017 - 13:26
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация