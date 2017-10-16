"Самая лучшая" связь "МегаФона" и выход "Билайна" на второе место в рейтинге недобросовестности

Показав заурядные результаты в независимом тестировании качества услуг, «МегаФон» не стесняется заявлять о «самой лучшей связи в Москве».

Мы изучили исследование Роскомнадзора, на которое ссылается оператор, и выяснили, что по количеству побед в каждой категории – звонки, SMS, интернет – «МегаФон» уступил, соответственно, «Tele2», «Билайн» или «МТС».

По отдельным параметрам места распределились следующим образом.

Качество голосовой связи: лучшая разборчивость речи – «Tele2», меньше всего обрывов – «Tele2», наименьшее количество звонков с плохой разборчивостью – «Tele2», лучший дозвон – «МегаФон».

Качество доставки SMS: самая надежная доставка SMS – «Билайн», самая быстрая доставка SMS – «МТС».

Качество мобильного интернета: успешность соединения – «МТС», наименьшее количество обрывов – «МТС», средняя скорость передачи данных – «МегаФон», скорость открытия страниц – «Tele2».

Таким образом, абсолютного победителя вообще не существует, а заявления «МегаФона» – не более чем очередные недобросовестные уловки.

В свою очередь, «Билайн», продолжая выпуск рекламных сюжетов со скрытыми от пользователей условиями, догоняет «МегаФон» и выходит на второе место в рейтинге недобросовестности.

В ролике «У любви у нашей села… канарейка?» оператор указывает недостоверную стоимость смартфона ZTE Blade A6 Lite. Несмотря на обещанные в рекламе 6990₽, отдать за аппарат придется минимум 8640₽ (в комплекте с услугами связи) или 8990₽, если услуги от «Билайна» вам не нужны.

Обещание пяти бесплатных гигабайт каждый месяц (реклама «Еще 5 ГБ бессердечности») на проверку также оказывается недостоверным. Дополнительный трафик пользователь может получить только с четвертого месяца пользования тарифом «Интернет для планшета», который, разумеется, не бесплатный и стоит от 350 до 750 рублей ежемесячно.

Напомним, что в основе рейтинга недобросовестности – анализ допускаемых операторами нарушений, связанных с обманом потребителей, введением их в заблуждение, предоставлением неверных или неполных сведений об услугах и товарах. Исследование проводится в отношении крупнейших федеральных операторов мобильной связи – «МТС», «ВымпелКом» («Билайн»), «МегаФон», ««Tele2»», «Yota». Результаты представлены в таблице.

Рейтинг является открытым, постоянно обновляется и дополняется. ОПИ продолжает работу по его наполнению и включает в него как материалы ФАС и ее территориальных органов, так и результаты собственных исследований.

Основная задача, которую преследует ОПИ – научить потребителей разбираться в недобросовестных уловках операторов, уберечь их от обмана, предупредить непредвиденные траты.