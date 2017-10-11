Рен ТВ в финале Promax Bda UK

Телеканал стал финалистом престижной премии в области промоушена, маркетинга и дизайна PromaxBDA UK в трёх номинациях.
PromaxBDA UK – ежегодная премия для лидеров медиарынка. В этом году РЕН ТВ будет бороться за награду в номинациях «Лучшее промо на иностранном языке», «Лучшая айдентика телеканала» и «Лучший запуск».
В номинации «Лучшее промо на иностранном языке» представлен проморолик сериала «Отцы», премьера которого состоялась в апреле 2017 года. «Отцы» – это история спасения старшеклассниц из рук торговцев людьми. Сериал стал самой успешной премьерой фильмов собственного производства РЕН ТВ за последние 10 лет.
Помимо РЕН ТВ, в финал этой номинации вышел телеканал ТНТ4 и креативное агентство MTG Creative.
За награду в номинации «Лучшая айдентика телеканала» поборется серия ID-роликов к новому осеннему сезону 2017. Соперниками РЕН ТВ стали каналы BBC Creative, A+E Networks UK, Sky Creative Agency, TellyJuice и UKTV Creative. РЕН ТВ – единственный представитель России в данной номинации.
Кроме того, у РЕН ТВ есть шанс победить в номинации «Лучший запуск» – с роликами к премьерам сезона-2017. В этой номинации РЕН ТВ также является единственным представителем России и соревнуется с The Walt Disney Company, Sony Pictures Entertainment P, A+E Networks UK, и Viceland.
Напомним, что в 2016 году РЕН ТВ получил бронзу PromaxBDA UK в номинации «Лучшее промо драматического сериала» – за проморолик сериала «Американцы».
Номинации РЕН ТВ:
Лучшее промо на иностранном языке - «Отцы»
Лучшая айдентика телеканала - Новый телесезон РЕН ТВ
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