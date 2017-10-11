Рен ТВ в финале Promax Bda UK

Телеканал стал финалистом престижной премии в области промоушена, маркетинга и дизайна PromaxBDA UK в трёх номинациях.

PromaxBDA UK – ежегодная премия для лидеров медиарынка. В этом году РЕН ТВ будет бороться за награду в номинациях «Лучшее промо на иностранном языке», «Лучшая айдентика телеканала» и «Лучший запуск».

В номинации «Лучшее промо на иностранном языке» представлен проморолик сериала «Отцы», премьера которого состоялась в апреле 2017 года. «Отцы» – это история спасения старшеклассниц из рук торговцев людьми. Сериал стал самой успешной премьерой фильмов собственного производства РЕН ТВ за последние 10 лет.

Помимо РЕН ТВ, в финал этой номинации вышел телеканал ТНТ4 и креативное агентство MTG Creative.

За награду в номинации «Лучшая айдентика телеканала» поборется серия ID-роликов к новому осеннему сезону 2017. Соперниками РЕН ТВ стали каналы BBC Creative, A+E Networks UK, Sky Creative Agency, TellyJuice и UKTV Creative. РЕН ТВ – единственный представитель России в данной номинации.

Кроме того, у РЕН ТВ есть шанс победить в номинации «Лучший запуск» – с роликами к премьерам сезона-2017. В этой номинации РЕН ТВ также является единственным представителем России и соревнуется с The Walt Disney Company, Sony Pictures Entertainment P, A+E Networks UK, и Viceland.

Напомним, что в 2016 году РЕН ТВ получил бронзу PromaxBDA UK в номинации «Лучшее промо драматического сериала» – за проморолик сериала «Американцы».

Номинации РЕН ТВ:

Лучшее промо на иностранном языке - «Отцы»

Лучшая айдентика телеканала - Новый телесезон РЕН ТВ

Лучший запуск сезона - Новый телесезон РЕН ТВ