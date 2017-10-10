"Цифра Один", "2КОМ" и другие операторы связи объединяются под брендом "Алмател"
Оператор связи Алмател объявляет о выводе своего нового бренда на рынок и запуске рекламной кампании в столичном регионе.
Для своего нового бренда Алмател разработал новую фирменную символику, позиционирование бренда и стратегию коммуникации.
«Мы хотим занять свободную коммуникационную нишу — территорию гибкого, близкого к клиенту, инновационного бренда, — говорит генеральный директор «Алмател» Александр Гадалов. — Миссия бренда Алмател — открыть для каждого дружелюбную сторону инноваций, создав простую и комфортную цифровую среду».
В конце сентября в Москве и Московской области стартовала комплексная рекламная кампания по продвижению бренда Алмател по таким направлениям, как outdoor, транзитная реклама, реклама в пригородных поездах, метрополитене, indoor, радио, интернет.
Состав команды:
Генеральный директор «Алмател» Александр Гадалов
Директор по маркетингу «Алмател» Сергей Золкин
Агентство ONY.
Охват:
Метро, пересадочные станции
- Эскалаторные щиты
МЦК
- Цифровые сити-форматы
ООН – преимущественно ТТК и основные магистрали
- Биллборды
- Цифровые биллборды
- Сити-формат
- Супер-сайты
- Цифровые супер-сайты
- Медиа-фасад
Транспорт
- автобусов в городах МО
- стикеры в электричках по трем пригородным направлениям
Радио - 5 станций
«Алмател» – это группа компаний, которая объединила ведущих операторов связи в Москве, Московской, Тверской, Саратовской областях и Краснодарском крае. Опыт работы объединенных операторов насчитывает больше 25 лет.
Под брендом Алмател работают компании «Цифра Один», «2КОМ», «Сетел», «ТДС+», «Телеконика», «Саратовская Цифровая Телефонная Сеть», «Южный телеком», «Гарастель», «Сортос Электроникс», «ИТ-Телеком».
11.10.2017
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