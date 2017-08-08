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Anadolu Efes и AB InBev объявили об объединении бизнесов на территории России и Украины

Anadolu Efes и AB InBev объявили об объединении бизнесов на территории России и Украины

Anadolu Efes (Efes), самая крупная пивоваренная компания Турции, и крупнейший в мире бразильско-бельгийский пивоваренный концерн «Anheuser-Busch InBev» (AB InBev) со штаб-квартирой в Бельгии заключили соглашение о намерениях по объединению своих бизнесов на территории России и Украины в равных долях.

Данное решение является следствием сделки по слиянию AB InBev с SABMiller, которая завершилась в октябре 2016 года, в результате чего AB InBev получила 24% акций Anadolu Efes. Условиями успешного завершения текущей сделки являются положительные результаты взаимных правовых проверок активов и процессов компаний, а также получение необходимых согласований от уполномоченных государственных органов России и Украины.

Планируемое партнерство компаний в России и Украине укрепит конкурентные позиции брендов Anadolu Efes и AB InBev на этих рынках и будет способствовать дальнейшему развитию. Обладая диверсифицированным портфелем брендов и более широким ассортиментом сортов пива для потребителей, объединенная компания будет стремиться занять лидирующие позиции на рынках России и Украины.

По завершению сделки объединенная компания будет консолидировать финансовые результаты своей операционной деятельности на рынках России и Украины в рамках отчетности Anadolu Efes. AB InBev, в свою очередь, не будет включать данные результаты в свою глобальную отчетность, но будет учитывать полученную прибыль в качестве возврата с инвестиций в совместное предприятие в соответствии с размером своей доли.

Будущее название объединенной компании - AB InBev-Efes. Совет директоров будет состоять из представителей обеих компаний в соотношении 50:50. Председателем Совета директоров будет Тунджай Озильхан, Председатель Совета директоров Anadolu Group и Anadolu Efes.

Anadolu Efes и AB InBev принципиально договорились о назначении Дмитрия Шпакова, Президента бизнес подразделений AB InBev в России и Украине, на позицию Президента объединенной компании. Рой Корниш, Генеральный директор Efes Rus, займет позицию финансового директора объединенной компании.

Тунджай Озильхан, Председатель Совета директоров Anadolu Group и Anadolu Efes: ”Мы рады дальнейшему развитию наших партнерских отношений с AB InBev и верим, что объединение бизнесов, совместная экспертиза и лучшие практики обеих компаний на рынках России и Украины позволят нам в дальнейшем еще более эффективно использовать потенциальные возможности для роста, а также повысить стоимость акций как Anadolu Efes, так и AB InBev”.

Карлос Брито, Президент AB InBev: «Данное соглашение является важным шагом в развитии стратегического партнерства между AB InBev и Anadolu Efes. Мы с большим воодушевлением ждем объединения наших бизнесов, которое позволит предоставить потребителям расширенный диапазон брендов как в России, так и в Украине».

Anadolu Efes и AB InBev будут совместно работать над подготовкой обязательной документации для согласования сделки по слиянию бизнесов. Информирование о ходе данного процесса будет происходить по мере прохождения необходимых процедур. Предполагается, что сделка может быть закрыта до конца первого полугодия 2018 года.

Все изменения вступят в силу после закрытия сделки, до этого момента Anadolu Efes и AB InBev продолжат работать как независимые бизнесы.

Условия соглашения о намерениях не разглашаются.

09.08.2017

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