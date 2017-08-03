Новости компаний

Russ Outdoor первым запускает Premium Programmatic для наружной рекламы в России

Russ Outdoor первым запускает Premium Programmatic для наружной рекламы в России

Russ Outdoor, крупнейший оператор наружной рекламы в России, совместно с компанией Synaps Labs впервые реализует на цифровых носителях в Москве уникальное решение для высокоточного измерения и таргетинга аудитории цифровой наружной рекламы, использующее технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. В Russ Outdoor уверены: эта технология не только открывает принципиально новые возможности для рекламодателей в цифровой наружной рекламе, но и делает городскую рекламу более органичной, адресной, креативной.

Городская политика в отношении наружной рекламы в последние годы направлена, в первую очередь, на улучшение визуального качества рекламоносителей, повышение ценности сообщений для горожан, обеспечение гармоничного присутствия рекламы в городской среде. Технология таргетирования в реальном времени Synaps позволит использовать цифровую рекламную поверхность в несколько раз эффективнее, демонстрируя проезжающим водителям только то, что может быть им интересно. Таким образом, вместо увеличения количества рекламы в городе фокус смещается на рост ее качества и эффективности на уже существующих поверхностях.

В отличие от представленных сегодня на рынке подходов, новая технология позволяет в реальном времени максимально объективно замерять абсолютные показатели аудитории в зоне обзора рекламоносителя, выделять целевую группу рекламного сообщения благодаря распознаванию моделей и марок автомобилей в потоке, и демонстрировать этой аудитории таргетированное рекламное сообщение. Важно, что реализуемое решение использует максимально прозрачные и точные механизмы регистрации и анализа аудитории.

Решение построено на непрерывном анализе видеозаписи транспортного потока в зоне обзора каждого рекламоносителя и распознавании ключевых характеристик каждого транспортного средства: марки, модели, возраста и ценового диапазона. Для определения охватных и частотных характеристик коммуникации каждому автомобилю также присваивается уникальный ID, сгенерированный системой. Распознавание потока происходит благодаря «машинному зрению» и нейронным сетям, что позволяет достигать более 95% точности идентификации типа автомобиля при соблюдении полной анонимности.

Новая разработка реализует механизмы premium programmatic размещения на сети цифровых суперсайтов Russ Outdoor, расположенных на ключевых магистралях Москвы. Рекламодатели смогут выборочно обратиться более чем к 10 миллионам москвичей, включая представителей высокодоходной группы, трудно достижимых через другие каналы коммуникаций.

Жан-Эммануэль де Витт – управляющий директор компании Russ Outdoor так прокомментировал новые возможности: «Наружная реклама имеет значительный потенциал для дальнейшего роста благодаря непосредственному присутствию на улицах городов и возможностям широкого охвата аудитории. Однако, для реализации этого потенциала отрасль должна догнать интернет в области измерений и таргетинга в реальном времени. Являясь лидером рынка, Russ Outdoor гордится тем, что исполняет роль локомотива во внедрении и продвижении инноваций на рынке. Мы уверены, что наше партнерство с Synaps Labs – это лишь первый шаг в последующей длинной цепи инноваций».

Сооснователь и директор по стратегии Synaps Labs Александр Пустов: “Мы верим, что город будущего - это интерактивная среда, в центре которой - человек и его интересы. Наружная реклама является неотъемлемой частью современного города, и мы стремимся сделать ее интересной для горожан.

Хочется отметить, что реализация проекта стала возможна благодаря передовому оснащению, высочайшему качеству рекламоносителей, оборудования и систем, а также  превосходной реализации процессов в Russ Outdoor. Мы с воодушевлением смотрим на перспективы нашего сотрудничества и уверены, что совместная работа расширит возможности цифровых рекламоносителей и откроет новые перспективы для агентств и рекламодателей в наружной рекламе.”

04.08.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Новости

Анализ рынков

Конструктор сайтов - 10 лучших сервисов для создания сайта в 2017 году.

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

&quot;Инвестпроект у нас не получился&quot;: &quot;Горпечать&quot;..."Инвестпроект у нас не получился": "Горпечать"...
Крупнейшая в Казани сеть торговли периодикой перешла в новое юрлицо и все еще надеется выжить на чипсах и мороженом.
Шеринговые онлайн-сервисыШеринговые онлайн-сервисы
В детстве родители учили нас делиться игрушками и сладостями. Надо сказать, далеко не каждому это было по душе. Но теперь, благодаря возможностям интернета, делиться своим имуществом (и не только) стало намного легче, приятнее и выгоднее.
Стигматы и заплатыСтигматы и заплаты (3)
Вы заметили, что составители рекламных блоков на федеральном телеканале «Россия 1» стали радикально менее привередливы? Я бы даже сказал: всеядны. 
Число пользователей адблокеров перестало растиЧисло пользователей адблокеров перестало расти
Число пользователей сервисов, блокирующих интернет-рекламу, перестало расти. Как следует из отчета «Digital News Report 2017», составленного Reuters Institute, аудитория адблокеров осталась на том же уровне, что и в прошлом году (24%), перестав активно расти.
Препятствует ли успеху онлайн-рекламы интуиция маркетолога?Препятствует ли успеху онлайн-рекламы интуиция маркетолога?
Чему верить: своему предчувствию или самообучающимся алгоритмам?

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

04.08.2017 - 17:48
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация