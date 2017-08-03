Russ Outdoor первым запускает Premium Programmatic для наружной рекламы в России

Russ Outdoor, крупнейший оператор наружной рекламы в России, совместно с компанией Synaps Labs впервые реализует на цифровых носителях в Москве уникальное решение для высокоточного измерения и таргетинга аудитории цифровой наружной рекламы, использующее технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. В Russ Outdoor уверены: эта технология не только открывает принципиально новые возможности для рекламодателей в цифровой наружной рекламе, но и делает городскую рекламу более органичной, адресной, креативной.

Городская политика в отношении наружной рекламы в последние годы направлена, в первую очередь, на улучшение визуального качества рекламоносителей, повышение ценности сообщений для горожан, обеспечение гармоничного присутствия рекламы в городской среде. Технология таргетирования в реальном времени Synaps позволит использовать цифровую рекламную поверхность в несколько раз эффективнее, демонстрируя проезжающим водителям только то, что может быть им интересно. Таким образом, вместо увеличения количества рекламы в городе фокус смещается на рост ее качества и эффективности на уже существующих поверхностях.

В отличие от представленных сегодня на рынке подходов, новая технология позволяет в реальном времени максимально объективно замерять абсолютные показатели аудитории в зоне обзора рекламоносителя, выделять целевую группу рекламного сообщения благодаря распознаванию моделей и марок автомобилей в потоке, и демонстрировать этой аудитории таргетированное рекламное сообщение. Важно, что реализуемое решение использует максимально прозрачные и точные механизмы регистрации и анализа аудитории.

Решение построено на непрерывном анализе видеозаписи транспортного потока в зоне обзора каждого рекламоносителя и распознавании ключевых характеристик каждого транспортного средства: марки, модели, возраста и ценового диапазона. Для определения охватных и частотных характеристик коммуникации каждому автомобилю также присваивается уникальный ID, сгенерированный системой. Распознавание потока происходит благодаря «машинному зрению» и нейронным сетям, что позволяет достигать более 95% точности идентификации типа автомобиля при соблюдении полной анонимности.

Новая разработка реализует механизмы premium programmatic размещения на сети цифровых суперсайтов Russ Outdoor, расположенных на ключевых магистралях Москвы. Рекламодатели смогут выборочно обратиться более чем к 10 миллионам москвичей, включая представителей высокодоходной группы, трудно достижимых через другие каналы коммуникаций.

Жан-Эммануэль де Витт – управляющий директор компании Russ Outdoor так прокомментировал новые возможности: «Наружная реклама имеет значительный потенциал для дальнейшего роста благодаря непосредственному присутствию на улицах городов и возможностям широкого охвата аудитории. Однако, для реализации этого потенциала отрасль должна догнать интернет в области измерений и таргетинга в реальном времени. Являясь лидером рынка, Russ Outdoor гордится тем, что исполняет роль локомотива во внедрении и продвижении инноваций на рынке. Мы уверены, что наше партнерство с Synaps Labs – это лишь первый шаг в последующей длинной цепи инноваций».

Сооснователь и директор по стратегии Synaps Labs Александр Пустов: “Мы верим, что город будущего - это интерактивная среда, в центре которой - человек и его интересы. Наружная реклама является неотъемлемой частью современного города, и мы стремимся сделать ее интересной для горожан.

Хочется отметить, что реализация проекта стала возможна благодаря передовому оснащению, высочайшему качеству рекламоносителей, оборудования и систем, а также превосходной реализации процессов в Russ Outdoor. Мы с воодушевлением смотрим на перспективы нашего сотрудничества и уверены, что совместная работа расширит возможности цифровых рекламоносителей и откроет новые перспективы для агентств и рекламодателей в наружной рекламе.”