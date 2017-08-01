OZON.ru заговорил в городской среде

Открывшийся 19 лет назад интернет-магазин OZON.ru точно знает, что именно, где и когда нужно людям, и решил рассказать горожанам о вещах, которые окажутся «в тему» здесь и сейчас. PR-студия RODNYA предложила кампанию, которая позволила обратиться к людям не «с высоты» наружной рекламы, а вступить в диалог с человеком непосредственно в городской среде.

15 июля, в первую солнечную субботу столицы, стрит-арт художник Макс Хикм создал в семи московских парках и на улицах города серию произведений на стыке стрит-арта и партизанской рекламы OZON.ru.

Вслед за работами Макса Хикма в парках Москвы стали появляться и другие сообщения OZON.ru, нанесенные на асфальт специальной самоклеющейся пленкой. Так, рядом со стоянкой велопроката OZON.ru рекомендует горожанам приобрести велосипед, в подходящем для пикника месте появляется сообщение о красивых корзинках для продуктов «как в кино», на воркаут-площадке нам советуют купить гантели, а на идеально ровной набережной в Филях можно «прокатиться» на самокате-фотоиллюзии.

На интегрированные в городскую среду сообщения OZON.ru обратили внимание популярные блогеры, в том числе Илья Варламов. Основной ожидаемый охват кампании был сфокусирован в социальных сетях. В одной только vk.com охват превысил 3 млн пользователей.

«Мы решились на эту идею потому что для нас было важно развиртуализироваться, — комментирует Татьяна Сигачева, менеджер специальных проектов OZON.ru. — Мы давно искали «свой» голос в реальном мире, и очень естественная интонация и юмор в рисунках Rodnya – это как раз то, в чем мы увидели и знание потребностей людей, и интеграцию интернет-покупок в нашу жизнь».

«Поговорив с сотрудниками парков, мы выбрали в каждом из них места, в которых было бы уместно «вспомнить» о товарах для летнего отдыха, — говорит Шамиль Ахметзянов, account manager PR-студии RODNYA. — При этом оказалось, что, к примеру, паркам и самим давно хотелось сказать людям: “хватит ходить по велодорожкам, существуют велосипеды, чтобы кататься по ним!” — и тут приходит бренд OZON.ru и показывает, как сделать это».