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Maer Group вручит отраслевой "Оскар"

Maer Group вручит отраслевой &quot;Оскар&quot;

Владельца медиахолдинга Maer Group Константина Майора пригласили в жюри премии «Серебряный Меркурий» — фестиваля маркетинговых коммуникаций, который включает в себя премию, охватывающую весь спектр рекламных кампаний различных бизнес-направлений.



Фестиваль рекламы «Серебряный Меркурий», представляющий собой кросс-функциональную площадку для взаимодействия крупнейших клиентов и игроков рынка маркетинговых коммуникаций — агентств, рекламодателей, а также представителей СМИ, пройдет в 17-й раз в Москве с 6 по 8 июня 2017 года.

Миссия фестиваля — обучение, развитие, вдохновение, оценка и признание профессионалов рекламы, что находит свое отражение как в программе мастер классов, выступлений и панельных дискуссий фестивальной программы, так и в номинациях конкурсной программы.

«Премия «Серебряный Меркурий» — один из самых авторитетных и объективных конкурсов, оценивающих рекламные кампании. Я благодарен оргкомитету фестиваля за приглашение в жюри, рад находиться в числе ведущих экспертов отрасли, которые будут рассматривать наиболее актуальные и интересные проекты года», — комментирует свое участие в жюри премии «Серебряный Меркурий — 2017» Константин Майор.

В основе премии, являющейся неотъемлемой частью фестиваля, лежит идея, что оценка проектов должна осуществляться не только профессионалами в области коммуникаций, но и заказчиками рекламных услуг, на достижение бизнес-задач которых ориентирована деятельность агентств маркетинговых коммуникаций.

По оценке Mediascope, в 2016 году доля затрат на рекламу компаний-рекламодателей, представители которых вошли в жюри «Серебряный Меркурий — 2017», составила 32% от совокупного рекламного бюджета России, что с учетом экспертной оценки АКАР составило свыше 115 млрд руб.

«Любая премия так или иначе отражает развитие отрасли, тренды рынка. И тем более это актуально для таких сфер, как реклама и маркетинг. Важно знакомиться с лучшими практиками и расширять возможности кросс-коммуникаций. Участие в фестивале позволяет профессионалам отрасли встретиться и обменяться опытом, что в конечном итоге качественным образом влияет на развитие рынка в целом», — отмечает Константин Майор.

Работа в формате фестиваля строится на тесном взаимодействии между участниками, позволяющем изучить их возможности и сильные стороны, а сама победа в премии «Серебряный Меркурий» является как подтверждением высокого уровня компетенций участника, так и возможностью приобретения новых профессиональных связей и — для агентств — увеличения числа клиентов.

30.05.2017

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