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Канал "Телекафе" объявил о перезапуске

Канал &quot;Телекафе&quot; объявил о перезапуске

Первый канал анонсировал скорый перезапуск «Телекафе» — одного из старейших в России тематических каналов, входящего в «Цифровое Телесемейство». Представители ПКВС («Первый канал. Всемирная сеть», 1tv.com) рассказали, какие изменения ждут канал «Телекафе», в рамках четвёртой общероссийской отраслевой Конференции кабельной и медиаиндустрии.

Объявлено, что из чисто кулинарного канал станет прежде всего развлекательным. Обновлённое «Телекафе» — это феерия вкуса и территория веселья, увлекательный канал с кулинарным акцентом, весёлый и вкусный путеводитель по лучшим кухням мира. При этом канал возьмёт курс на продвижение здорового образа жизни и полезной еды, делая особый акцент на юморе.

На сегодняшний день канал «Телекафе» представлен в сетях ведущих операторов кабельного и спутникового телевидения. Совокупная аудитория в России и других странах СНГ превышает 40 миллионов зрителей. «Телекафе» занимает первое место среди кулинарных каналов по приросту аудитории[1] и продолжительности просмотра[2], а ещё — лидирует в аудитории с достатком выше среднего[3].

Аналитики ПКВС и раньше фиксировали рост зрительского интереса к развлекательному контенту, что стало поводом для появления в сетке «Телекафе» уникальных проектов для такого рода каналов. Теперь, в целях привлечения новой и более молодой аудитории, принято решение о масштабном переформатировании канала и расширении его жанрового наполнения.

Гостям презентации представили новое оформление «Телекафе», которое уже скоро появится в эфире. Вместе со сменой логотипа и общего стиля появятся новые межпрограммные элементы: на экране оживут яркие, сочные фрукты и овощи, и зрители смогут увидеть весёлые сюжеты из их почти реальной жизни в духовке и холодильнике.

В эфире появятся новые развлекательные и юмористические проекты. Зрителей ждут программы разных форматов с неожиданными сюжетными поворотами и удивительными ведущими. Участникам отраслевой Конференции показали фрагменты некоторых из них. Так, зрителей ждёт весёлая энциклопедия кулинарных катастроф «Блин.Ком», программа «Ночной дожор», раскрывающая сокровенные тайны холодильника, юмористическое шоу «Хот-Пиг», где поросёнок — не главное блюдо на столе, а новый ведущий, и встреча с супергероями нового проекта «Пожиратели»: они не знают преград, ненавидят голод и способны на всё, лишь бы найти еду.

Новое «Телекафе». «Вкусно. Весело. Полезно».

 

[1] Mediascope, TV Index Plus, города 100 000+, по абсолютному приросту среднемесячной аудитории (Все 4+) за год (1 кв 2017/1 кв. 2016)

[2] Mediascope, TV Index Plus, города 100 000+, по приросту среднесуточной продолжительности просмотра +25% (Все 4+) (1 кв 2017/1 кв. 2016)

[3] Mediascope, TV Index Plus, города 100 000+, 86% аудитории «Телекафе» имеет достаток выше среднего (1кв.2017)

 

30.05.2017

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