Разработка бренда города Суздаль

Суздальская ассоциации гостеприимства совместно с компанией «Point. Точка развития» сформировала бренд Суздаля.
Суздаль — древний русский город с богатейшей историей и уникальным средневековым архитектурным ансамблем, унаследованным со времен Владимиро-Суздальского княжества.
В основе логотипа — переведенная на современный лаконичный графический язык древнерусская вязь. Причудливые элементы букв напоминают традиционные для древнерусской архитектуры детали: арки, своды и купола, резные элементы декора, замки и скважины, кованые решетки и ручки дверей. Извилистые линии напоминают русло реки на карте или тропы вдоль остатков кремлевских валов. Буквы складываются в характерный суздальский пейзаж-панораму, где силуэты церквей, колоколен, домов, деревьев разной высоты сменяют друг друга.
Организатор: Суздальская ассоциация гостеприимства Идейный вдохновитель: Игорь Кехтер Стратег: Наталья Рыбальченко Арт-директор: Иван Ветров Организатор, социолог: Олег Мосеев Журналист, аналитик: Анастасия Обуденкова Шрифтовая проработка логотипа: Студия «Contrast» Моушен-дизайнер: Святослав Верповский Композитор, саунд-продюсер: Иван Смирнов Редактор: Ольга Ветрова
Многие компании, особенно имеющие дело с высокотехнологичными товарами, создали страницы и группы в социальных сетях – это факт. Но еще более неоспоримый факт заключается в том, что без построения настоящего сообщества эти группы остаются всего лишь новостными лентами, дублирующими раздел новостей сайта компании. Особую касту составляют страницы компаний, работающих в сфере hi-tech, IT и telecom. Для эффективной работы в социальных сетях на страницах этих компаний осталось выяснить, что такое «настоящее сообществ» и почему эти компании можно смело выделить в отдельную касту.
Комментарии Юния Давыдова, президента международной рекламной группы RCG, нескольких беларуских кейсов, которые последние пару лет активно обсуждались в соцсетях и привлекли внимание эпатажностью, нехарактерной в целом для беларуской рекламы.
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.
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