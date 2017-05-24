Анализ рынков

Треть потребителей узнают о новых продуктах питания из соцсетей

Треть потребителей узнают о новых продуктах питания из соцсетей

PR-агентство Идеи&Решения провело опрос потребителей на тему, каким образом они получают информацию о новинках на рынке продуктов питания. Для 39% из 412 опрошенных источниками получения информации о еде являются соцсети.

«В контакте» лидирует не только по количеству аудитории (22,5% респондентов), но и по числу сообществ, связанных с продуктами питания. На втором месте – «Одноклассники» (11%), Facebook – на третьей строчке (4,7%).

«Результаты исследования b2c-рынков показывают, что в России основные источники получения информации – сарафанное радио, печатная и онлайн-пресса, а на рынке продуктов питания за сарафанным радио следуют TV/YouTube и соцсети, – комментирует руководитель практики Prodo PR-агентства Идеи&Решения Елена Антипова. – Мы провели исследование с помощью мониторинга соцсетей и опроса пользователей и сравнили, на что чаще всего подписаны пользователи и какие паблики у них на слуху. Оказалось, что люди чаще всего подписаны на одни сообщества, но помнят другие».

Моноторинг показал, что в трех указанных выше социальных сетях более  тысячи актуальных кулинарных сообществ, но самыми известными по результатам опроса стали семь из них, в том числе «Правильное питание», Power of will, «Питайся правильно!» и др.

«Уже несколько лет не теряет своей актуальности тренд правильного питания, вытесняя паблики с обычными рецептами. Поэтому SММ-специалистам имеет смысл развивать контент в данном направлении, особенно если продукт можно привязать к теме здорового и правильного питания, для привлечения большего количества аудитории», – комментирует Анастасия Тюленева, руководитель SMM направления PR-агентства Идеи & Решения.

25.05.2017

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