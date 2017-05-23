К 175-летию со дня рождения художника Верещагина в почтовое обращение вышла марка с пейзажами Крыма

24 мая в обращение вышел почтовый блок, посвящённый выдающемуся русскому живописцу, литератору, одному из крупнейших художников-баталистов Василию Верещагину (1842-1904). Почтовый блок размером 115х80 мм, номиналом 95 рублей, изданный тиражом 60 тыс. экземпляров, поступит в отделения Почты России.

На почтовой марке изображена картина Верещагина «Мыс Фиолент вблизи Севастополя» (1897), на полях почтового блока — портрет художника.

Верещагин был активным путешественником, побывал в Индии, Европе, Америке и на Кубе. Принимал участие в военных действиях в Средней Азии, на Балканах, в Японии. Это нашло непосредственное воплощение в его картинах.

К выпуску почтового блока также изготовлены художественная обложка и специальный штемпель гашения первого дня. Любой желающий сможет поставить оттиск штемпеля на марках в отделении Почты России г. Москвы, 101000 на ул. Мясницкой, 26.