К 175-летию со дня рождения художника Верещагина в почтовое обращение вышла марка с пейзажами Крыма
24.05.2017
Еще статьи по теме
- Почта России выпустила открытку с рисунком победителя конкурса, посвященного Шерлоку Холмсу (1) - 22.05.2017
- Почта России и Japan Post подписали соглашение о развитии сотрудничества в области почтовой связи - 28.04.2017
- Почта России выпустила уникальные открытки к фестивалю "Золотая маска" - 22.02.2017
- Объявлены самые читающие регионы страны (1) - 16.02.2017
- Товары "Unilever" и "220 Вольт" вошли в каталог Почты России - 08.02.2017
- "Обувь России" начала сотрудничать с Почтой России по доставке товаров на Дальний Восток - 06.02.2017
- Почта России проведет гашение марки в честь погибшего российского посла Андрея Карлова - 01.02.2017
- Почта России предоставляет беспрецедентную скидку на подписку Татьянам и студентам (1) - 25.01.2017
- Почта России доставила подарки детям из детских домов - 20.01.2017
- Почта России объявляет конкурс по мотивам приключений Шерлока (2) - 16.01.2017
- все статьи по теме...
Комментарии
Написать комментарий