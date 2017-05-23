Рыбка золотая

Как же иногда хочется открыть баночку сардин в томатном соусе. Ощутить этот приятный рыбный аромат и, подцепив небольшой кусочек на вилку, почувствовать знакомый вкус с лёгкой ноткой помидорной кислинки. Заветное желание.

В основу идеи упаковки лег образ Золотой рыбки из сказки А.С. Пушкина. Банка, как и рыбка из сказки, общается с покупателем. Она представляется, рассказывает о себе и исполняет наше заветное желание — поесть.

Изображение на упаковке выполнено карандашом, дополнено «вкусными» фотографиями готового продукта и примерами его сервировки. Именно романтичная графика сказки и натолкнула на рисованный стиль оформления. Также благодаря обращению от первого лица идея позволяет создать интересные коммуникации на полке и в зоне ритейла.

Бренд-стратег: Михаил Анкудинов

Копирайтер: Сергей Рядовой

Арт-директор: Илья Тумайкин

Дизайнер: Сергей Рядовой

Визуализация: Константин Симонов

Руководитель проекта: Екатерина Савельева