Голливудская актриса Зои Кравиц начинает сотрудничество с Canon
Зои Кравиц определит победителя глобального конкурса Canon«365 дней лета».
Компания Canon объявляет о партнёрстве с голливудской актрисой и певицей Зои Кравиц, получившей известность по таким фильмам, как и «Фантастические твари и где они обитают», «Безумный Макс: Дорога ярости», а также популярному сериалу «Большая маленькая ложь».
Именно Зои Кравиц определит победителя конкурса Canon «365 дней лета», которому предстоит провести целый год, путешествуя по всему земному шару в поисках 365 захватывающих летних историй. Также актриса сняла свой ролик о том, что такое, по её мнению, «жить историями».
Сотрудничество Canon и Зои Кравиц проходит в рамках недавно анонсированной кампании по смене имиджа в Европе Live for the story («Живи историями»), которая призвана кардинально изменить восприятие бренда среди молодежи — как любителей, так и профессиональных работников фотоиндустрии.
Глобальный конкурс «365 дней лета» стартовал на прошлой неделе. Победитель составит свой собственный маршрут, чтобы найти 365 вдохновляющих летних историй. Претенденты могут отправить на конкурс свои летние фото- и видеоистории в Instagram с хештегом #LiveForTheStory с упоминанием официального Instagram аккаунта Canon Россия @Canon.Russia. Работы будут оцениваться по таким критериям как искусство построения сюжета, оригинальность, визуальная привлекательность и способность вдохновлять других.
Многие компании, особенно имеющие дело с высокотехнологичными товарами, создали страницы и группы в социальных сетях – это факт. Но еще более неоспоримый факт заключается в том, что без построения настоящего сообщества эти группы остаются всего лишь новостными лентами, дублирующими раздел новостей сайта компании. Особую касту составляют страницы компаний, работающих в сфере hi-tech, IT и telecom. Для эффективной работы в социальных сетях на страницах этих компаний осталось выяснить, что такое «настоящее сообществ» и почему эти компании можно смело выделить в отдельную касту.
Комментарии Юния Давыдова, президента международной рекламной группы RCG, нескольких беларуских кейсов, которые последние пару лет активно обсуждались в соцсетях и привлекли внимание эпатажностью, нехарактерной в целом для беларуской рекламы.
Международный Фестиваль рекламы и маркетинга «Белый Квадрат» является одним из крупнейших событий креативной индустрии в Восточной Европе и главным событием в сфере маркетинга и рекламы Беларуси. Поэтому где, как ни здесь, можно увидеть повестку дня рекламного рынка – все то, чем дышит индустрия коммерческого творчества и что видит в качестве своих основных ориентиров. Посетив мероприятие в рамках международной команды жюри в номинации «Социальная реклама», мы выделили шесть основных пунктов, которые, на наши взгляд, помогают познакомиться с актуальными трендами и сделать выводы на будущее.
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.
Комментарии
Написать комментарий