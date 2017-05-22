Голливудская актриса Зои Кравиц начинает сотрудничество с Canon

Компания Canon объявляет о партнёрстве с голливудской актрисой и певицей Зои Кравиц, получившей известность по таким фильмам, как и «Фантастические твари и где они обитают», «Безумный Макс: Дорога ярости», а также популярному сериалу «Большая маленькая ложь».

Именно Зои Кравиц определит победителя конкурса Canon «365 дней лета», которому предстоит провести целый год, путешествуя по всему земному шару в поисках 365 захватывающих летних историй. Также актриса сняла свой ролик о том, что такое, по её мнению, «жить историями».

Сотрудничество Canon и Зои Кравиц проходит в рамках недавно анонсированной кампании по смене имиджа в Европе Live for the story («Живи историями»), которая призвана кардинально изменить восприятие бренда среди молодежи — как любителей, так и профессиональных работников фотоиндустрии.

Глобальный конкурс «365 дней лета» стартовал на прошлой неделе. Победитель составит свой собственный маршрут, чтобы найти 365 вдохновляющих летних историй. Претенденты могут отправить на конкурс свои летние фото- и видеоистории в Instagram с хештегом #LiveForTheStory с упоминанием официального Instagram аккаунта Canon Россия @Canon.Russia. Работы будут оцениваться по таким критериям как искусство построения сюжета, оригинальность, визуальная привлекательность и способность вдохновлять других.