Как уехать в годовое путешествие вокруг света: Canon объявляет необычный конкурс

В поисках автора лучших историй в кадре Canon объявляет конкурс на уникальную «должность»: счастливчику-победителю предстоит провести целый год, путешествуя по всему земному шару – от Лиссабона до Мельбурна и Бразилии. Ему будет поручено отыскать 365 новых летних историй, возродить искусство повествования в кадре и побудить людей наполнять смыслом каждый миг своей жизни. Маршрут путешественник выбирает сам — так он рассказывает свою собственную неповторимую историю.

Конкурсные работы будут приниматься через Instagram. Претенденты, которые считают, что их фото- или видеоистория способна увлечь и вдохновить других, могут отправить на конкурс свои летние истории в Instagram с хештегом #LiveForTheStory с упоминанием официального Instagram аккаунта Canon Россия: @Canon.Russia. Работы будут оцениваться по ряду критериев, таких как искусство построения сюжета, оригинальность, визуальная привлекательность и способность вдохновлять других.

Глобальный конкурс стартует в рамках новой кампании Canon «Живи историями» как ответ культуре, в которой люди привыкли делиться фотографиями, а не историями своей жизни. Каждый день на Facebook загружается 200 миллионов фотографий, в Instagram — 95 миллионов. То, что делало фотографию искусством повествования в кадре, тонет в океане селфи, котиков и неизменных фотографий еды – уже мало кто способен разглядеть в повседневности увлекательную историю.