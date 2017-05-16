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Canon начинает коммуникационную кампанию по смене имиджа бренда в Европе

Canon начинает коммуникационную кампанию по смене имиджа бренда в Европе

Сегодня Canon запустила по всей Европе маркетинговую кампанию “Live for the Story” («Живи историями»), которая призвана кардинально изменить восприятие бренда среди молодежи — как любителей, так и профессиональных работников фотоиндустрии и полиграфии.

В центр этой комплексной кампании, которая охватывает 19 европейских рынков, Canon поместила новую идею бренда — призыв «Живи историями». Что это значит? Это видеть красоту в повседневных моментах жизни — красоту, которая открывается там, где ее порой совсем не ждешь.

Ли Боннифес, директор отдела маркетинга потребительских товаров компании Canon, поясняет: «Live for the Story» — это новый подход, который должен полностью изменить имидж нашей компании в глазах потребителей. Этим девизом мы позиционируем себя как бренд, который помогает людям сохранить драгоценные мгновения своей жизни и рассказать миру свою историю — и любой наш продукт и вся экосистема Canon подчиняются этой цели».

Коммуникационная кампания по смене имиджа бренда охватит всю сеть каналов коммуникации в Европе: телевидение, кинотеатры, уличные дисплеи, видео по запросу, розничную торговлю, отношения с клиентами, связи с общественностью, СМИ и социальные сети. Везде, где компания пересекается с клиентами, в том числе на сайте и в интернет-магазинах, Canon отныне приглашает «жить историями». За организацию маркетинговой кампании отвечают крупнейшие лондонские рекламные агентства — VCCP и PHD. Создатели кампании использовали сюжеты из реальной жизни, чтобы заинтересовать людей историей, стоящей за тем или иным фотокадром или фильмом.

Первые четыре недели кампании целиком и полностью пройдут под девизом «Live for the Story» — реклама на телевидении, в кинотеатрах и на уличных дисплеях будет обращаться к молодой аудитории, стремясь увлечь ее новой философией бренда. Ту же идею Canon будет продвигать и в ходе непосредственной коммуникации с клиентами; реклама будет размещаться в точках розничной торговли, в том числе у торговых посредников, а также на интернет-площадках.

Чтобы сделать запуск кампании особенно ярким, Canon в настоящее время ищет людей, которые объедут весь мир и расскажут об этом 365 ярких фотоисторий. Акцией «365 дней лета» (365 Days of Summer), которая развернется в соцсетях, Canon приглашает своих давних поклонников и новых клиентов поделиться летними фотоисториями в соцсетях с хештегом #LiveForTheStory и получить шанс выиграть потрясающий приз*.

 «Сохранить актуальность в отрасли, где все меняется каждую секунду, — интересная задача, и как бы трудна она ни была, это наш единственный шанс заинтересовать молодое поколение, — говорит Ли Боннифес. — Мы хотим дать понять, что Canon — это не про то, как делать фотографии, это про то, как видеть, хранить и ценить памятные мгновения жизни.

Ценно только то, что ты испытал и прочувствовал, и наш призыв "Live for the Story" как раз об этом. Мы призываем людей находить и создавать в своей жизни яркие моменты и каждый день творить свою историю».

Для привлечения молодой аудитории на всех европейских рынках была разработана комплексная стратегия повышения влиятельности и продвижения бренда. С 17 мая непрерывная реклама, направленная на новую аудиторию, появится также на цифровых дисплеях и в соцсетях. Это обеспечит максимально быстрый и эффективный охват нужной аудитории.

«Философия "Live for the Story" будет определяющей и при выборе поставщиков и партнеров Canon; мы уже начали сотрудничество с молодыми перспективными фотографами, которые создали креативные материалы для новой кампании, — отметил Ли Боннифес. — С 17 мая ассортимент продуктов и услуг Canon станет привлекательнее для молодежи и, надеемся, не утратит актуальности для наших давних постоянных клиентов».

Авторы кампании
Бренд: Canon; Маркетинговое агентство: VCCP; Медиа: PHD

17.05.2017

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