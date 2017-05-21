Дмитрий Коробков возвращается на пост Генерального директора

В течение нескольких последних лет Дмитрий Коробков изучал digital-рынки, инновационные подходы к коммуникациям, занимался венчурными инвестициями, участвовал в запуске нескольких стартап- акселераторов.

«Новые технологии активно трансформируют рынок, меняются формы доставки контента, способы взаимодействия с аудиторией и аналитические инструменты. Соответственно, рекламный рынок, как один из самых чувствительных к инновациям, должен реагировать на изменения наиболее оперативно», - считает Дмитрий Коробков.

По словам Дмитрия, его личное возращение к операционным процессам в АДВ необходимо, поскольку реформировать следует не только структуру работы, но и саму идеологию процесса и отношение к рекламной отрасли в целом.

Кирилл Коробейников, занимавший ранее пост Генерального директора, как член Совета Директоров АДВ, продолжит свою работу по развитию бизнеса и отношений с ключевыми клиентами.