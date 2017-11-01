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"Революция машин": группа АДВ расскажет о будущем бизнеса и маркетинга в эпоху искусственного интеллекта

&quot;Революция машин&quot;: группа АДВ расскажет о будущем бизнеса и маркетинга в эпоху искусственного интеллекта

Традиционная конференция рекламной группы АДВ пройдет 15 ноября и будет полностью посвящена теме искусственного интеллекта в бизнесе и маркетинге. В рамках события группа АДВ представит собственное технологическое решение для оптимизации планирования и закупки медиа. В 2017 году конференция получила второе название: Future of Media. «Революция машин».

Future of Media в Москве соберет ведущих мировых и российских экспертов области цифровых технологий.

Среди спикеров мероприятия – признанные международные эксперты в области цифровой трансформации бизнеса, искусственного интеллекта и работы с Большими Данными.

Технологии искусственного интеллекта и лавинообразный поток цифровых данных о человечестве в будущем до неузнаваемости изменят мир, в котором мы живем и работаем. Изменятся или исчезнут многие индустрии и компании, появятся новые ниши и новые игроки. Трансформация бизнеса уже началась и на глобальном, и на региональном уровне. Компании и бренды в России должны быть готовы к происходящим изменениям, чтобы побеждать в конкурентной борьбе.

Уникальные знания и глобальная экспертиза участников конференции Future of Media помогут гостям актуализировать свои знания в области развития и внедрения технологий искусственного интеллекта, понять, какие решения уже стоит внедрять в маркетинг и бизнес-процессы и что ждет нас в будущем.

В рамках конференции гости услышат доклады международных экспертов:

Минтер Дайал (Minter Dial) – президент компании Myndset, независимый консультант в области трансформации бизнесов и брендов в эпоху диджитализации (в недавнем прошлом – бренд-директор L'Oréal Group) расскажет о том, почему брендам пора задуматься о диджитал-трансформации.

Чарли Мьюрхед (Charlie Muirhead) – основатель и генеральный директор компании CognitionX, реализующей проекты в области разработки искусственного интеллекта, машинного обучения и науки о данных, представит перспективы развития технологий искусственного интеллекта к 2050 году.

Николас Оливер (Nicholas Oliver) – основатель европейского стартапа People.io расскажет о том, как аудитория стремится получить контроль над данными и каким образом брендам вести себя в мире, где пользователи сами управляют информацией о себе.

Мартин Адамс (MartinAdams) – сооснователь и генеральный директор Codec расскажет о том, как технологии влияют на индустрию производства креативных материалов.

Габриэль Хьюз (GablielHudges) – основатель и генеральный директор компании Metageni расскажет о возможностях алгоритмов в раскрытии потенциала потребительских данных.

Продолжится конференция панельной дискуссией экспертов в области искусственного интеллекта и представителей бизнеса. Вопрос на повестке: в каком состоянии сейчас находится область искусственного интеллекта и как брендам извлечь из него пользу? В панели примут участие:

  • Андрей Себрант, директор по маркетингу сервисов Яндекс;
  • Дмитрий Сошников, технологический евангелист Microsoft;
  • Фабрис Больё, генеральный директор Reckitt Benckiser Россия;
  • Инна Походня, директор по маркетингу Tele2 Россия.

Модератором секции выступит основатель и президент АДВ Дмитрий Коробков.

На конференции Future of Media группа АДВ представит собственные технологические разработки в медиа, реализованные с применением технологий искусственного интеллекта и обработки Больших Данных, а также проекты ряда стратегических международных партнеров группы.

«Наша глобальная задача как лидеров российского рынка - создавать маркетинговые стратегии, с которыми наши клиенты будут побеждать в конкурентной борьбе в настоящем и будущем. И мы уверены, что наше будущее - будущее маркетинга - базируется на данных и технологиях их обработки, а также автоматизации бизнес-процессов. Именно машины сделают нашу работу эффективнее и выведут на совершенно иной уровень. Они и совершат революцию.

Нам удалось по всему миру собрать уникальную команду спикеров, готовых погрузить гостей Future of Media в последние тренды в области искусственного интеллекта, рассказать о его возможностях сегодня и завтра, актуализировать повестку по этой теме», - отметил президент рекламной группы АДВ Дмитрий Коробков.

02.11.2017

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