Креативное агентство MORE и Demix сожгли калории в заводском цеху
Demix продолжает разрушать стереотипы и доказывать, что спорт — это не только работа над собой и преодоление, но и эффектное зрелище. Новый ролик продолжает кампанию по позиционированию бренда в духе спортивного перфоманса, объединяя усилия виртуозных спортсмена и музыканта.
Под лозунгом «Спорт там, где ты не сдаешься» легендарный кроссфитер Владислав Риггерт и heavy metal барабанщик Грэг Карпов встретились в суровом поединке по сжиганию калорий. Музыкант против атлета. Распорядок дня против концертов в ночных клубах, репетиционная база против тренажерного зала, металл против метала. Кажется, что эти двое из совершенно разных миров, но под светящимися искрами металлургического цеха они оба демонстрируют, что такое сверхусилия. Тяжелый метал может быть спортом наравне с тяжелой атлетикой, когда их объединяет стремление к совершенству.
«Спорт – это всегда зрелище и, в нашем случае, зрелище не для слабонервных. Мы продолжаем ассоциировать Demix с сильным характером, именно поэтому в нашей новой кампании – в центре внимания поединок двух железных профессионалов своего дела, у каждого из которых свой спорт. Смотрите внимательно: исход соревнования не так очевиден, как может показаться на первый взгляд», –рассказывает команда креативного агентства MORE.
Кампания стартовала во всех социальных сетях Спортмастера.
Состав творческой группы:
Demix (клиент): Начальник отдела управления торговыми марками: Наталья Егорова Руководитель группы по развитию эксклюзивных торговых марок: Елена Зайцевская Бренд-менеджер: Антон Зарицкий
MORE (креативное агентство): Креативный директор: Мария Борзилова Старший копирайтер: Евгений Гаврильченко Старший копирайтер: Юля Андриянова Арт директор: Дмитрий Аркатов Аккаунт директор: Надя Сидорова Продюсер: Катя Фенкина Ассистент продюсера: Элина Шерман
Stereotactic (продакшн): Режиссер: Филипп Юрьев Оператор-постановщик: Денис Фирсов В кадре: Грэг Карпов, Владислав Риггерт Продюсер: Евгения Афанасьева
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