Новости компаний

Lime готов объявить победителей

Lime готов объявить победителей

Lime-2017 близится к своей кульминации: на днях состоялась оценка работ участников, одно из главных событий Фестиваля.

До позднего вечера члены жюри обсуждали присланные работы, выбирая лучшие в шести номинациях:

  • Видеореклама,
  • Печатная и наружная реклама,
  • Аудиореклама,
  • Event/BTL,
  • Интернет-реклама/New media/Digital/Интегрированная кампания,
  • Коммерческая реклама.

В состав жюри традиционно вошли ключевые фигуры российской рекламной индустрии, а также приглашенные зарубежные эксперты. Возглавил заседание председатель комиссии Владимир Евстафьев, вице-президент АКАР, вице-президент Российского отделения IAA, член правления Рекламного Совета России и РАСО. Владимир Александрович согласился со своими коллегами в том, что для студенческого конкурса крайне важно поддерживать интерес в участниках и по достоинству поощрять инициативность и творчество номинантов.

Екатерина Коляда, Член Правления АКМР (партнер Lime), член РАСО, поделилась своими впечатлениями от увиденных работ: «Благодаря вовлечению все большего количества участников, с каждым годом рождаются качественные и уникальные проекты.  Как студенты, так и жюри обогащаются новыми знаниями и идеями, которые могут масштабироваться».

Екатерина Аннинская, PR-директор группы компаний E:mg, считает, что работы, присылаемые на конкурс, позволяют понять, что волнует молодежь, современное поколение. Так, в этом году многие примеры рекламы были посвящены проблемам экологии и одиночества. Фестиваль является своеобразным социальным маркером, позволяющим отследить тренд и постараться принять меры для разрешения актуальных вопросов.

Профессор Департамента интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ Ольга Савельева с радостью отметила, что технический уровень работ с каждым годом растет. Тем не менее, члены жюри выделяют ряд проблем, связанных с отсутствием свежих идей, использование избитых приемов. Анатолий Ясинский, генеральный директор рекламного агентства «POV — Точка Зрения», член Союза художников России, поддержал Ольгу Олеговну, однако в защиту участников сказал, что это проблема креативного рынка в России в целом.

Эксперты надеются, что именно новое поколение сможет изменить ситуацию. Виктор Тинт, ex. руководитель PR & communications IWILL digital agency, партнер vyshka.events, похвалил студенческие работы и рассказал, что именно они зачастую впечатляли жюри. Проекты школьников порадовали профессионалов своей искренностью. Многие судьи поделились: видно, что авторы работ в категории Green Lite совсем юные, однако идеи и техника их воплощения не могут оставить равнодушным.

Шорт-лист опубликован в наших социальных сетях: vk.com/limefestival и facebook.com/limefest. Имена победителей мы узнаем на торжественной церемонии награждения, которая пройдет 19 мая на территории ЦСИ «Винзавод». Вас ждет разбор работ, лучшие проекты Lime-2017, мастер-классы и многое другое!

17.05.2017

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