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Lime определил первого победителя

Lime определил первого победителя

Состоялся финал конкурса Street-Art работ в рамках VII Международного фестиваля социальной рекламы Lime. Трое финалистов воплотили свои задумки всего за два часа, а известные представители сферы уличного искусства рассказали зрителям про «кухню» проектов городских художников.

Членами жюри в этом году стали:

  • Маша Вдовина – креативный директор международного проекта Secret Walls,
  • Слава PTRK – уличный художник, известный своими острополитическими и социальными работами, один из кураторов и идеологов галереи уличного искусства «Свитер», в настоящее время работает с галереей современного искусства 11.12 GALLERY
  • Антон Сакво – граффити-райтер, MC проекта Secret Walls x Moscow и победитель номинации Street-Art прошлого года,
  • Дмитрий Тарасов – стрит-артист, финалист номинации Street Art прошлого года,
  • Влад Стейк – студент Школы дизайна НИУ ВШЭ и член команды Творческого объединения АРТМОССФЕРА.

Каждый из членов коллегии провел небольшой мастер-класс, поделившись с аудиторией особенностями своей работы. Маша Вдовина представила московскую версию нью-йоркского движения Secret Walls, объединяющего талантливых и смелых художников в рамках баттлов. «Цель события состоит в объединении всех сообществ, которые как-то связаны с улицей – не только художников, граффити-райтеров, стрит-артистов, но и графических дизайнеров, иллюстраторов, которые не рисуют непосредственно «в городе», а также просто ребят, «тусующихся» рядом с художниками» – обозначила Маша. Ее опыт развития столь масштабного проекта с нуля оказался вдохновляющим для многих слушателей, присутствующих в аудитории.

Коллега Марии Антон Сакво, взявший в прошлом году главный приз номинации Street-Art фестиваля Lime, рассказал об интеграции рекламной составляющей в работу проекта. «Это хороший пример того, что может сделать художник для бренда, когда его ни в чем не ограничивают, и получить за это зарплату».

Снимки большого количества ярких и социально значимых работ продемонстрировал Слава PTRK. Увидеть портфолио художника и послушать его комментарии – это по-настоящему уникальная возможность для гостей мероприятия, поскольку, как отметил сам автор, воплощение его идей, как правило, не задерживается на городских стенах.

Во время лекций от спикеров участники соревнования трудились на улице – у троих стрита-артистов, чьи эскизы были наиболее высоко оценены во время заочного этапа, было менее двух часов, чтобы изобразить свое видение экологических проблем. Все прошло в лучших традициях уличного искусства – солнечная погода внезапно сменилась дождем, и ребятам пришлось бороться не только со временем, но и со стихией.

Победитель был выявлен путем закрытого голосования. Оценив все работы на предмет креативного замысла и социальной значимости, жюри долго обсуждали авторский стиль и манеру каждого из участников. Итак, первое место занял Николай N888K Николаев с полотном «Набережная», второе – Саша РТС («Year of Ecology»), третье – Иван Боков («Воздух»). «Здорово, что в таком месте как Высшая Школа Экономики поддерживается уличное искусство», сказал в заключение Слава PTRK. Также многие лекторы отметили, что для реального решения экологического вопроса стоит предпринимать активные меры, не ограниваясь рассказом о существовании проблем через творчество.

Памятные призы будут вручены финалистам на церемонии награждения Lime, которая пройдет на «Винзаводе» 19 мая. Приглашаем всех желающих и напоминаем, что в рамках мероприятия предусмотрены воркшопы от мэтров индустрии!

26.04.2017

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