MAXIMA стало новым медиа-партнером компании "Ингосстрах"

Агентство MAXIMA, входящее в HavasMediaGroup, выиграло тендер «Ингосстрах» на оказание услуг по медиаобслуживанию в 2017-2018 году. В рамках договора агентство MAXIMAзаймется стратегическим и тактическим планированием, закупкой медиа, а также сервисным обслуживанием и ведением рекламных кампаний по размещению на ТВ, радио, в сети интернет, прессе и наружной рекламе.

По словам генерального директора MAXIMA Ильи Микина, Ингосстрах - одна из ведущих страховых компаний на российском рынке. «Мы уверены, - продолжает Илья Микин, - что опыт нашей международной сети вместе с собственной экспертизой агентства и широким набором медиа инструментов, разработанными агентствами АДВ, позволят нашему новому клиенту усилить лидерские позиции на рынке».

«В этом году «Ингосстраху» исполняется 70 лет, поэтому к выбору партнера мы подходили максимально тщательно. Основной посыл нашей медиакоммуникации будет заключаться в том, чтобы рассказать о юбилеи компании, о нашем опыте и, вместе с тем, инновационности. Задачи интересные, и, уверен, MAXIMA с ними справится на самом высоком уровне», – говорит директор по маркетингу «Ингосстраха» Даниил Проскурин.