40 работ ТНТ вышли в финал конкурса медиабренд

Сегодня, 16 мая был объявлен шорт-лист финалистов пятого конкурса Медиабренд: на победу претендуют 40 работ канала ТНТ, что делает его абсолютным лидером среди других каналов по количеству работ в финале.

В этом году конкурс Медиабренд включает 34 номинации в 4 категориях: «Эфирный промоушн», «Внеэфирный промоушн», «Эфирный дизайн» и «Общие номинации и специальные призы». Телеканал ТНТ представлен абсолютно разными проектами во всех категориях.

За победу в конкурсе поборются эфирные ролики и промокампании, оформления телеканалов, презентации новых проектов для журналистов, спонсорские интеграции, брендинг, диджитал-проекты и многое другое. От ТНТ в шорт-лист вошли работы по премьерам этого года - сериалам «Адаптация», «Филфак», «Закон каменных джунглей-2», «Пьяная фирма», «Гражданский брак», «Ольга», по бесспорным хитам - «Сашатаня» и «Реальные пацаны», по проектам «ТАНЦЫ», «Холостяк», Comedy Club, «Открытый микрофон», а также по блокам «ТНТ-Комедия» и «ТНТ. Большое кино». Отдельными номинациями отмечено оформление эфира ТНТ.

Следует отметить, что ближайший конкурент ТНТ – телеканал СТС – в этом году представлен в финале конкурса Медиабренд лишь с 21 работой. Почти столько же работ (22) ТНТ представлял в финале в прошлом году. Рост очевиден.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Медиабренд» состоится в Москве 14 июня.

Конкурс Медиабренд проводится раз в год в рамках одноименной конференции и призван выявить лучших в сфере телевизионного промо и дизайна. Конференция «МедиаБренд» посвящена брендингу, промоушену и дизайну в электронных СМИ, прежде всего на телевидении. Она была организована 2011 году при поддержке Национальной Ассоциации Телерадиовещателей (НАТ) и Рекламной Федерации Регионов (РФР).