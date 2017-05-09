Москвичи узнают тайны Москвы и московской связи на бесплатных экскурсиях

Участники смогут узнать малоизвестные интересные исторические факты о Москве, знаменитых москвичах и городской связи. Например – кто стоял у истоков московского телефона, где в столице впервые появились умные светофоры, какую роль сыграл в истории столичной связи русский режиссер Константин Сергеевич Станиславский, почему Антон Павлович Чехов не любил телефон, а также самые популярные телефонные шутки разных лет и многое другое.

Экскурсии будут проходить раз в две недели по воскресеньям. Автором экскурсии и гидом выступит Александр Усольцев, краевед, экскурсовод и редактор проекта «Прогулки по Москве».

«В 2017 году МГТС отмечает 135 лет. За эти годы компания и москвичи вместе пережили смену нескольких поколений и эпох: революции, перевороты, войны и многое другое. Мы стали единым целым. Мы решили отпраздновать наш юбилей вместе с жителями Москвы и организовать для них увлекательные городские экскурсии, на которых можно будет узнать исторические тайны Москвы и роли связи в ее жизни. Нам есть, что рассказать москвичам об истории города, в том числе уникальные и малоизвестные факты», - говорит начальник управления по связям с общественностью МГТС Татьяна Мартьянова.

Данный проект - инновационная реклама. Маршрут экскурсий пройдет по главным центральным улицам столицы: от Тверской улицы до Кузнецкого моста и Милютинского переулка, где располагалась первая телефонная станция Москвы и откуда началась телефонизация столицы.