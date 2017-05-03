LG представляет на российском рынке серию наружных киосков XE3C

Компания LG Electronics (LG) представляет на российском рынке серию уличных киосков XE3C в диагоналях 55 и 75 дюймов. Новые модели энергоэкономичны, способны работать при температуре от -30 до +50 градусов, обеспечивая яркое изображение.

Уличные киоски серии XE3C представляют собой LCD дисплеи с высокой яркостью и антибликовым покрытием, которые можно использовать на улице, даже в условиях воздействия прямого солнечного света. IPS матрицы гарантируют отличное качество изображения и великолепную цветопередачу, широкий угол обзора, длительный срок эксплуатации, оптимальный уровень статичной контрастности. Высокая яркость позволяет устанавливать панель в самых освещенных местах и рекомендуется для демонстрации рекламы и другой информации в различных климатических условиях. Высокий уровень контрастности гарантирует точность передачи черного цвета, а также оттенков и полутонов. Автонастройка яркости экрана в зависимости от условий освещения позволяет существенно экономить электроэнергию. Корпус дисплеев защищен от воздействия пыли и влаги в соответствии со стандартом IP56, а специальное стекло обеспечивает надежную защиту экрана от механических повреждений. Каждый дисплей рассчитан на 50 000 часов непрерывной работы в режиме 24/7.

Формат 9:16 позволяет комфортно просматривать широкоформатные ролики и выводить на экран больше информации.

Наличие встроенного медиаплеера позволяет воспроизводить контент без использования дополнительного оборудования, а встроенный веб-сервер обеспечивает возможность удаленного управления и диагностики, снижая затраты на обслуживание дисплеев.