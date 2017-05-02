Проект газеты "Вечерняя Москва" "Академия народного творчества" признан лучшим социальным проектом

«Академия народного творчества» существует с 2014 года. Уже три года каждый месяц в пресс-центре редакции собираются ученики московских школ, чтобы познакомиться с разными ремеслами и сделать что-то своими руками. За три года существования проекта в студии «Вечерки» прошло около тридцати мастер-классов, в которых приняли участие более трехсот школьников. Под руководством наставников ребята учились работать за гончарным кругом, занимались резьбой по дереву, мастерили и расписывали дымковские игрушки, строили скворечники и конструировали воздушных змеев, - каждое занятие позволяло нам лишний раз убедиться, что потенциал народного искусства неисчерпаем.

Жюри премии высоко оценили проект и отметили, что занятия разными ремеслами является реальной альтернативой виртуальному времяпровождению.

- Хочу поблагодарить жюри за высокую оценку нашего проекта - сказала Ксения Ракитянская, куратор проекта "Академия народного творчества",- медиахолдинг "ВМ" уделяет большое внимание работе с подрастающим поколением. Всестороннее развитие играет огромную роль в становлении личности, надеюсь, что наши занятия помогают детям познакомиться с разными видами искусства и попробовать себя в чем-то новом.