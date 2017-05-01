Компания Video Planning стала членом АКАР

Video Planning регулярно оказывает поддержку проектам АКАР, а также принимает активное участие в собственных и партнерских мероприятиях Ассоциации. Компания приняла участие в организации и проведении Национальной премии бизнес-коммуникаций, Национального рекламного форума, провела Индустриальный форум "Out of-Home: стратегия на конкурентноспособность".

«Несомненно, нам важно быть частью профессиональной Ассоциации, объединяющей в своей деятельности многих сильных игроков рекламного рынка. На фоне неизбежных изменений на рынке ООН рекламы, когда происходит его заметное оцифровываение, вступление в АКАР, мы считаем очень своевременным шагом. Перед нами открываются широкие возможности по работе над созданием стандартизированного и прозрачного рынка, что однозначно будет способствовать его развитию и работать на увеличение инвестиций в наш сегмент в будущем», - отметила Наталья Куликова, комментируя вступление в Ассоциацию.

Возможности Video Planning по планированию и размещению цифровых рекламных сообщений включают более 10 000 различных поверхностей в сегментах Outdoor, Indoor и Transit с максимально широкой географией. Постоянный мониторинг сегмента DOOH помог компании сформировать уникальный объем знаний и практического опыта. Руководство компании осознанно и планомерно осуществляет деятельность, способствующую стабильному развитию экосистемы DOOH в России.

За прошедший год к АКАР присоединились 18 компаний, включая ряд крупных и авторитетных игроков рынка. Общая численность компаний-членов АКАР сохраняется на уровне 200 участников, среди которых 106 национальных и 86 локальных агентств. Члены Ассоциации предоставляют полный спектр услуг в сфере рекламы, PR и маркетинговых коммуникаций. Благодаря их активной работе в рамках структурных подразделений, АКАР реализует ряд важных индустриальных проектов: мероприятий, рейтингов, исследований, индустриальных стандартов.