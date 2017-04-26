В Москве состоится Cannes Lions Moscow Festival: один день из жизни Каннских Львов

20 апреля завершился прием работ на главный фестиваль креатива и рекламы – IFC Cannes Lions 2017. Торжественные церемонии награждения пройдут 17-24 июня, а за неделю до этого АКАР проведет традиционную летнюю Каннскую презентацию в Москве.

12 июня все рекламное сообщество столицы соберется в ROYAL BAR, чтобы окунуться в атмосферу креатива и лоска Каннского фестиваля и настроиться на волну лазурного побережья.

По традиции французского фестиваля, на Cannes Lions Moscow Festival будут гармонично сочетаться развлекательная и деловая программы, а также знаменитая Каннская вечеринка.

Каждый гость Cannes Lions Moscow Festival найдет себе занятие по душе, в развлекательной программе будет предложено участие в пляжных видах спорта: волейболе, футболе и вейкбординге. А тех, кто захочет отдохнуть и расслабиться, будут ждать занятия йогой на пляже, танцы и катание на коньках.

Образовательная часть Cannes Lions Moscow Festival пройдет при поддержке PHD Russia и будет посвящена вдохновению и инновациям: гостей ждут выступления гуру рекламной индустрии и футурологов, презентации новейших технологий и обсуждение прогнозов развития креативных решений. Также состоится показ лучших рекламных роликов по версии мировых креативных рейтингов.

Кульминацией программы станет «Каннский прогноз» от Leo Burnett. Гости увидят лучшие ролики-номинанты фестиваля Cannes Lions Festival of Creativity 2017 (те, которые имеют наибольшие шансы на победу) и смогут ощутить себя в роли жюри фестиваля, сделав свой выбор кейсов, достойных «Каннского Льва». Тот, чей прогноз будет максимально близок к результатам Каннского жюри, выиграет аккредитацию стоимостью €3000 на Cannes Lions Festival of Creativity 2018.

Cannes Lions Moscow Festival завершится громкой вечеринкой при поддержке Playboy Russia, с участием звезд киноиндустрии и шоу-бизнеса, представителями ведущих брендов и рекламного сообщества страны, а также приглашенным хедлайнером вечера.

Где: ROYAL BAR (Ленинградское шоссе, 39 стр. 23)

Когда: 12 июня, 10:00 – 02:00

Сайт: http://canneslions.moscow

Facebook: www.facebook.com/CannesLions.Moscow