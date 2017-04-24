Главной задачей проекта было создать яркий зонтичный бренд для широкой линейки замороженной продукции.

Нужно было разработать дизайн-конструктор, который мог бы трансформироваться для разных категорий продуктов. Важно было подчеркнуть «семейность» в коммуникации с потребителем. «МАМА, ПАПА, Я» - это качественные мороженое, блинчики или другие вкусности, которые могут создать праздник или просто поднять настроение, собрав вместе всех членов семьи и подарить им радость общения.

Традиционный символ уютных семейных посиделок – стол с абажуром; он и был использован в дизайн-концепции, когда абажур стал логотипом, а стол – тарелкой, где показаны способы сервировки или моменты, связанные с приготовлением.

В итоге получился эмоциональный дизайн, напоминающий о том, что собираться вместе с семьёй за столом – это здорово и очень вкусно.