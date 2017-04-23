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HEINEKEN расширил спонсорский контракт с "Матч ТВ"

HEINEKEN расширил спонсорский контракт с &quot;Матч ТВ&quot;

К пакету трансляций в этом году добавлен чемпионат мира по кольцевым автогонкам Formula 1.

Пивоваренная компания HEINEKEN в сотрудничестве с рекламным агентством MediaVest|Spark расширила контракт по спонсорству самых рейтинговых трансляций на главном российском спортивном канале «Матч ТВ». Условия спонсорского соглашения подразумевают, что реклама будет размещаться в лучшее время в наиболее интересных трансляциях спортивных событий: не только в рамках стандартного спонсорского блока, но и в специальных вставках - например, сразу после ухода команд на перерыв. Контракт действует до конца 2017 года и может быть пролонгирован.

Бренды компании станут спонсорами наиболее популярных трансляций «Матч ТВ». В этом году спонсором трансляций Formula-1, как и самих автогонок, стал бренд Heineken®. Кроме того, бренд традиционно спонсирует показ матчей Лиги чемпионов. Amstel является спонсором трансляций Лиги Европы УЕФА; состязания по биатлону, хоккею, боксу и смешанным единоборствам будет спонсировать марка "Охота", а Чемпионат мира по хоккею — Krusovice.

«Подписание этого контракта фактически является продолжением нашего взаимовыгодного сотрудничества с компанией HEINEKEN, которое началось в 2016 году, – подчеркнула генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки. – Подобные контракты в ТВ-спонсорстве в России редкое явление. Но рекламодатели видят существенный рост аудитории на «Матч ТВ», видят качественный отклик нашей целевой аудитории на свою рекламу. Кроме того, у «Матч ТВ» самая «мужская» целевая аудитория среди всех федеральных каналов. Особенно важно отметить, что в лице HEINEKEN канал получил серьезного и значимого партнера, который активно поддерживает спорт во всем мире и уже много лет выступает спонсором самых значимых спортивных событий».

Спортивный маркетинг традиционно является одним из самых эффективных каналов продвижения пива. Реклама пива вернулась на российское телевидение в середине 2014 года. Пивоварам разрешили продвигать свою продукцию во время спортивных трансляций, на специализированных спортивных телеканалах и радиостанциях, а также на стадионах и в печатных изданиях. Послабления были связаны с необходимостью привлечь средства для развития спорта и выполнить требования FIFA по Чемпионату мира 2018 года. Пользоваться рекламными преимуществами пивовары смогут до января 2019 года.

«Матч ТВ – ведущий провайдер трансляций спортивного контента мирового класса в России. Мы рады расширению нашего партнерства как важной платформы маркетинговой активности компании», - отметил директор по маркетингу HEINEKEN в России Набил Нассер.

«Оставаться на территории самого острого спортивного контента без пересечения с конкурентами в момент высокой концентрации внимания аудитории – это уникальная возможность для HEINEKEN, для которой важно обеспечить высокий уровень ассоциации со спортивной тематикой. Мы считаем, что эксклюзивное спонсорство на канале «Матч ТВ» окажет положительное влияние на имидж брендов компании», – добавил Анастасия Таций, Управляющий Директор MediaVest|Spark.

24.04.2017

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