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Цену на водку пересчитают

Цену на водку пересчитают

Вице-премьер Александр Хлопонин пояснил, что бутылка объемом 0,5 л должна стоить дороже 205 рублей.

Вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий вопросы алкогольной отрасли в правительстве, поручил Минфину пересмотреть размер минимальной розничной цены на водку. По мнению вице-премьера, минимальная розничная цена водки за бутылку объемом 0,5 л должна составить 219 рублей, а не 205, как предложил Минфин.

О поручении вице-премьера «Известиям» рассказал участник совещания, в ходе которого Минфину было дано поручение пересмотреть размер минимальной цены на водку в сторону увеличения. Судя по всему, ведомству придется пересмотреть также минимальные отпускную заводскую и оптовую цены.

В аппарате Александра Хлопонина «Известиям» подтвердили направление поручения Минфину о возможности повышения минимальной розничной цены за 0,5 л водки до 219 рублей. На вопрос о причинах повышения цены там уточнили, что подобное решение учитывает «рост ставки акциза и инфляционный фактор».

— Данная цена отражает предложения федеральных органов исполнительной власти, проработанные с ведущими участниками рынка, — уточнила представитель вице-премьера Наталья Платонова.

В Минфине подтвердили, что поручение Александра Хлопонина получено.

Сейчас минимальная цена на 0,5 л водки в рознице — 190 рублей.

Источник «Известий», близкий к руководству Росалкогольрегулирования, подчеркивает, что еще в 2014 году минимальная розничная цена на водку составляла 220 рублей и «была несправедливо заниженной». Он говорит, что с тех пор инфляция составила 17% плюс повысились акцизы, а минимальная цена водки упала до текущих 190 рублей (ее установили в июне 2016 года). По идее, подчеркивает собеседник «Известий», нужна цена, которая удовлетворит производителей — по их мнению, оптимальная минимальная стоимость бутылки составляет 240–260 рублей.

Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз уверен, что реалистичная минимальная розничная цена на водку — 230 рублей. Он напоминает, что параметр минимальной цены изначально создавался как механизм регулирования и защиты потребителя от контрафактного алкоголя.

— Но с появлением системы ЕГАИС подобная цена перестала быть важной, ведь система регистрирует только легальные напитки, — заметил он.

Минфин обнародовал проект приказа об установлении минимальной розничной цены на водку в России до 205 рублей 7 февраля. Минимальная цена от производителя, согласно документу, должна была составить 173 рубля, минимальная оптовая — 178 рублей. Также документ устанавливал минимальные цены на коньяк. В пояснительной записке к приказу ведомство поясняло, что цены повышаются в связи с ростом ставок акциза, увеличением тарифов на электроэнергию и повышением производственных условно-постоянных затрат (стоимость аренды помещений, зарплаты административного персонала и др.). Сейчас проект приказа размещен на портале правовой информации и направлен в федеральные органы исполнительной власти для обсуждения, уточнили в Минфине.

— Цена будет установлена после прохождения публичного обсуждения приказа и его регистрации в Минюсте, — добавили в ведомстве.

До этого Минфин отозвал другой проект приказа (был опубликован 11 января), который предлагал увеличить минимальную розничную цену за 0,5 л водки до 219 рублей. Тогда разработку приостановили, назвав публикацию проекта преждевременной. В Минфине уверяли, что еще не выработали предложений по изменению минимальной цены на водку и не закончили обсуждение вопроса.

16.02.2017

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