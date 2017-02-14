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Акция "Их день. Твоя помощь"

Акция &quot;Их день. Твоя помощь&quot;

В Международный день детей, больных раком, 15 февраля, благотворительные фонды «Шередарь», «Настенька» и «Жизнь» проводят акцию «Их день. Твоя помощь». 

Технический партнер акции — Яндекс.Касса, которая проводит все платежи в пользу фондов. Благотворители ожидают, что сегодняшняя акция поможет привлечь дополнительные средства для помощи больным детям.

Любой желающий может перевести онлайн-пожертвования в пользу детей, столкнувшихся с недугом, через специальную страницу https://money.yandex.ru/yapromo/helpchildren или сайты фондов. Технический партнер акции — Яндекс.Касса, которая проводит все платежи в пользу фондов.

День детей, больных  раком, отмечается с 2003 года в 38 странах мира по инициативе Международной конфедерации организаций родителей детей. Основная цель — повышение уровня информированности о проблемах детской онкологии в обществе и создание привычки к регулярным пожертвованиям. Сами благотворительные фонды замечают, что в праздник получают в четыре раза больше пожертвований, чем обычно. Кроме того, по словам благотворителей, до 80% больных детей выздоравливают, благодаря регулярному лечению, на которое необходима финансовая поддержка.   

Яндекс.Касса – универсальное платежное решение Яндекс.Денег, ее используют многие благотворительные организации. Помимо Яндекс.Кассы, у Яндекс.Денег есть решение для сбора средств частными пользователями — сервис yasobe.ru. По данным исследования Яндекс.Денег (ноябрь 2016 года), за последний год люди вообще стали активнее отправлять денежные переводы на благотворительность и краудфандинг. Так, в 2016 году через Яндекс.Деньги пользователи перечислили фондам на 43% больше средств, чем за такой же период годом ранее, а число тех, кто жертвует на благотворительность, увеличилось всего на 10% — правда, люди стали переводить чаще и больше в среднем за раз. Средний перевод по стране составляет 641 рубль. Благотворительным фондам люди по-прежнему отправляют больше средств, чем краудфандерам: в первом случае средний перевод — 777 рублей, а во втором — 463 рубля.

О том, что россияне стали гораздо активней жертвовать на благотворительность, говорят результаты прошлогодней акции #Щедрыйвторник. Акция проводилась впервые в России, а общая сумма пожертвований за день была в 2,5 раза больше, чем в ту же дату год назад.

О благотворительных фондах, принимающих участие в акции:

Благотворительный Фонд «Настенька» 15 лет работает с НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, помогая детям с онкологическими заболеваниями из всех регионов России и стран СНГ. 15 лет работы — это сотни спасенных детских жизней и тысячи семей, получивших своевременную поддержку. Только за последние пять лет Фонд оказал помощь более 6 000 детей.

Благотворительный фонд «Шередарь» оказывает помощь в окончательном восстановлении детям, победившим рак, но еще не вернувшимся к обычной детской жизни — боящимся войти в класс, общаться с друзьями, неуверенными в себе и своем будущем. За 4 года существования фонда 675 детей со всей России и с любыми последствиями болезни прошли программу реабилитации в центре «Шередарь».

Благотворительный фонд помощи детям с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями «Жизнь» уже  более 10 лет курирует отделение онкологии Российской детской клинической больницы, принимающей детей с различными новообразованиями. За год через отделение онкологии РДКБ  проходят  лечение  более 400 маленьких пациентов со всей России, которым требуется хирургическое лечение, проведение химиотерапии, других методов лечения.

15.02.2017

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