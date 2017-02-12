Sprite вкус Огурец, жажде конец!

Этой весной Sprite удивит нас уникальным вкусом – вкусом Огурца! Впервые за 20 лет существования газированного напитка Sprite в России в линейке продукта появится еще один жаждоутоляющий хит.

В Sprite c ярко выраженным вкусом лимона и лайма появились непривычные на первый взгляд, но такие приятные огуречные нотки.

Sprite вкус Огурец начнет продаваться только на российском рынке. Ведь идея запуска родилась именно здесь! Другие страны вскоре последуют примеру России и уже вносят запуск уникального Sprite вкус Огурец в свои планы.

Новый Sprite совместит в себе то, что исторически делало Sprite таким классным: лимонно-лаймовый освежающий вкуси новый неожиданный ингредиент – огуречный экстракт. Когда вы пробуете Sprite вкус Огурец, не возникает сомнений, что это по-прежнему Sprite, но в то же время вы чувствуете аромат огурца и огуречную свежесть.

Классический Sprite никуда не пропадёт и будет доступен всем и везде. Теперь вы сможете разнообразить свой выбор и дополнить классический Spriteновым Sprite со вкусом Огурца!

Весной стартует масштабная и громкая кампания в поддержку нового вкуса Sprite, которая обещает быть неожиданной и очень огуречной. Следите за подробностями.