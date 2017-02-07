Компания Buzzoola присоединилась к IAB Russia

Компания Buzzoola стала членом некоммерческого партнерства содействия развитию интернет-рекламы IAB Russia (The Interactive Advertising Bureau), объединяющего российских представителей интернет-площадок, digital-агентств и IT-компаний. Buzzoola получила единогласную поддержку всех проголосовавших участников и начнет активное участие в жизни партнерства с февраля 2017 года.

В рамках своего членства в IAB Russia Buzzoola примет участие в деятельности таких комитетов как Digital video, Mobile Advertising, Programmatic и Media ads.

"За 4 года работы мы накопили огромный опыт в нативной рекламе, хотим им поделиться с сообществом и помочь digital-индустрии активнее внедрять новые форматы и технологии", - заявил Виталий Желяпов, генеральный директор и один из основателей Buzzoola.

Кирилл Балахтин, директор по развитию Buzzoola считает, что членство компании в IAB Russia пойдет на пользу всему рынку интернет-рекламы в России: "Мы являемся евангелистами нативной рекламы и я уверен, что у нас получится найти в партнерстве единомышленников – людей, которые также как и мы горят желанием продвинуть рекламную индустрию в нашей стране на новый уровень ".