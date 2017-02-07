Компания Buzzoola присоединилась к IAB Russia
08.02.2017
08.02.2017
|3 совета для успеха рекламных онлайн-кампаний во время весенних...
|Уже через две недели начинается чреда весенних праздников, которая открывается Днем Всех Влюбленных – 14 февраля (День святого Валентина) и продолжится до 8 марта. Это период самого романтического шоппинга – покупок подарков онлайн и в офлайн-магазинах.
|Рекламная проституция, или выступление на конференции "маркетинг... (3)
|Несколько месяцев назад меня позвали выступить на конференции «Маркетинг торговых центров». Я, подумав, согласился. А что вообще арендатор может рассказать настоящим профи, могучим непогрешимым рекламщикам торговых центров? Единственное, о чем я могу рассказывать, это о том, какие ошибки я вижу, как арендатор в продвижении и рекламе торговых центров. Моя презентация так и называлась «Ошибки…»
|Почему нативная реклама не только кормит СМИ, но и портит им репутацию (2)
|Разбираемся на примере кейса «Медузы», «Эха Москвы» и «Слона» в том, какие подводные камни может таить в себе такой популярный рекламный формат, как нативка, и отличается ли она хоть чем-то от широко известной с 90-х годов джинсы.
|В глянце только юноши (1)
|Пока феминистки борются за равноправие, мужчины занимают рабочие места, традиционно считавшиеся женскими. О том, как молодые люди теснят женщин из модных журналов и косметических брендов, читайте в материале «Газеты.Ru».
|Пивоварам прописали новую диету
|Запрет на производство и оптовую продажу пива в пластиковой таре емкостью более 1,5 литров вступил в силу с 1 января 2017 года. С магазинных прилавков 2-2,5-литровые бутылки исчезнут через полгода. Есть и другие новшества. В частности, не допускается продажа пива дистанционно и без документа со штрих-кодом ЕГАИС. Эти перемены могут еще более осложнить ситуацию на алкогольном рынке России, который в последние годы демонстрирует отрицательную динамику.
|Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
|В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
|ДИЗАЙН и РЕКЛАМА
|Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу.
|Художник-археолог
|ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер.
|Московское метро - Подземный Памятник архитектуры
|Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
|Художественные сокровища России (1)
|Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.
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