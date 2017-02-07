Прямые трансляции с мобильных устройств и Суперчат: транслируя мечту
Поиск новых путей взаимодействия креаторов, зрителей и видео, которые они смотрят, — важный приоритет для команды YouTube.
Именно поэтому мы начали поддерживать прямые трансляции ещё до того, как у Бейонсе появился ребенок — в далеком 2011 году! В 2016 году мы стали свидетелями рекордной по числу просмотров трансляции политического события — президентских дебатов в США. Мы также впервые запустили бесплатные прямые трансляции в формате 360°, поддерживающие видео с разрешением 4k.
Что же дальше? Мы запускаем новые мобильные трансляции для всех креаторов, у которых более 10 000 подписчиков. Остальные также скоро смогут воспользоваться этой функцией! Запуск прямых мобильных трансляций даст сотням тысяч талантливых креаторов возможность делиться своими мыслями, событиями из жизни и творчеством еще более спонтанно.
Трансляции с мобильных устройств встроены прямо в приложение YouTube. Чтобы выйти в прямой эфир, нужно всего лишь открыть приложение и нажать кнопку записи! Все возможности для работы с обычными видео будут доступны и для трансляций: их можно искать, открывать через рекомендации и плейлисты, а также защищать от неправомерного использования. Мобильные трансляции используют проверенные технические возможности YouTube. Это значит, что прямой эфир будет работать со скоростью и надежностью привычного и любимого сервиса. Мы работаем вместе с тысячами креаторов, чтобы качество работы сервиса было на высоте — и неважно, общаются ли они со зрителями в прямом эфире или ведут трансляции с яхты. Благодаря их отзывам, мы замедлили скорость чата (он прокручивался слишком быстро, получая по 2000 сообщений в секунду) и улучшили качество трансляции на различных устройствах.
Как зарабатывать на трансляциях
Чтобы авторы могли зарабатывать с помощью трансляций, мы с радостью запускаем Суперчат — новый способ монетизации для креаторов в более чем 20 странах (и для зрителей из более 40 стран). Суперчат — это словно первый театральный ряд в цифровую эпоху: он позволяет пользователям выделяться из толпы зрителей трансляции и привлекать внимание креаторов платными сообщениями. Такие сообщения подсвечиваются яркими цветами и остаются в верхней части окна чата до пяти часов. С помощью Суперчата зрители могут изменять графическое оформление текста, а креаторы — общаться со своими поклонниками и зарабатывать, даже делая покупки в супермаркете или играя в видеоигры :).
Пока Суперчат недоступен для российских креаторов. Вы можете следить за обновлениями на официальном сайте.
Уже через две недели начинается чреда весенних праздников, которая открывается Днем Всех Влюбленных – 14 февраля (День святого Валентина) и продолжится до 8 марта. Это период самого романтического шоппинга – покупок подарков онлайн и в офлайн-магазинах.
Несколько месяцев назад меня позвали выступить на конференции «Маркетинг торговых центров». Я, подумав, согласился. А что вообще арендатор может рассказать настоящим профи, могучим непогрешимым рекламщикам торговых центров? Единственное, о чем я могу рассказывать, это о том, какие ошибки я вижу, как арендатор в продвижении и рекламе торговых центров. Моя презентация так и называлась «Ошибки…»
Разбираемся на примере кейса «Медузы», «Эха Москвы» и «Слона» в том, какие подводные камни может таить в себе такой популярный рекламный формат, как нативка, и отличается ли она хоть чем-то от широко известной с 90-х годов джинсы.
Пока феминистки борются за равноправие, мужчины занимают рабочие места, традиционно считавшиеся женскими. О том, как молодые люди теснят женщин из модных журналов и косметических брендов, читайте в материале «Газеты.Ru».
Запрет на производство и оптовую продажу пива в пластиковой таре емкостью более 1,5 литров вступил в силу с 1 января 2017 года. С магазинных прилавков 2-2,5-литровые бутылки исчезнут через полгода. Есть и другие новшества. В частности, не допускается продажа пива дистанционно и без документа со штрих-кодом ЕГАИС. Эти перемены могут еще более осложнить ситуацию на алкогольном рынке России, который в последние годы демонстрирует отрицательную динамику.
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.
Комментарии
Написать комментарий