Прямые трансляции с мобильных устройств и Суперчат: транслируя мечту

Именно поэтому мы начали поддерживать прямые трансляции ещё до того, как у Бейонсе появился ребенок — в далеком 2011 году! В 2016 году мы стали свидетелями рекордной по числу просмотров трансляции политического события — президентских дебатов в США. Мы также впервые запустили бесплатные прямые трансляции в формате 360°, поддерживающие видео с разрешением 4k.

Что же дальше? Мы запускаем новые мобильные трансляции для всех креаторов, у которых более 10 000 подписчиков. Остальные также скоро смогут воспользоваться этой функцией! Запуск прямых мобильных трансляций даст сотням тысяч талантливых креаторов возможность делиться своими мыслями, событиями из жизни и творчеством еще более спонтанно.

Трансляции с мобильных устройств встроены прямо в приложение YouTube. Чтобы выйти в прямой эфир, нужно всего лишь открыть приложение и нажать кнопку записи! Все возможности для работы с обычными видео будут доступны и для трансляций: их можно искать, открывать через рекомендации и плейлисты, а также защищать от неправомерного использования. Мобильные трансляции используют проверенные технические возможности YouTube. Это значит, что прямой эфир будет работать со скоростью и надежностью привычного и любимого сервиса. Мы работаем вместе с тысячами креаторов, чтобы качество работы сервиса было на высоте — и неважно, общаются ли они со зрителями в прямом эфире или ведут трансляции с яхты. Благодаря их отзывам, мы замедлили скорость чата (он прокручивался слишком быстро, получая по 2000 сообщений в секунду) и улучшили качество трансляции на различных устройствах.

Как зарабатывать на трансляциях

Чтобы авторы могли зарабатывать с помощью трансляций, мы с радостью запускаем Суперчат — новый способ монетизации для креаторов в более чем 20 странах (и для зрителей из более 40 стран). Суперчат — это словно первый театральный ряд в цифровую эпоху: он позволяет пользователям выделяться из толпы зрителей трансляции и привлекать внимание креаторов платными сообщениями. Такие сообщения подсвечиваются яркими цветами и остаются в верхней части окна чата до пяти часов. С помощью Суперчата зрители могут изменять графическое оформление текста, а креаторы — общаться со своими поклонниками и зарабатывать, даже делая покупки в супермаркете или играя в видеоигры :).

Пока Суперчат недоступен для российских креаторов. Вы можете следить за обновлениями на официальном сайте.

До скорой трансляции! :)