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Проект "Лаборатории Касперского" и агентства ERA - в финале премии "Серебряный Лучник"

Проект &quot;Лаборатории Касперского&quot; и агентства ERA - в финале премии &quot;Серебряный Лучник&quot;

Новогоднее мероприятие для сотрудников «Лаборатории Касперского», организованное агентством ERA (NOVACOMGROUP), вошло в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» в номинации «Лучший проект в области внутрикорпоративных коммуникаций и корпоративных медиа».

16 декабря 2016 года в СК «Олимпийский» состоялось новогоднее корпоративное мероприятие для «Лаборатории Касперского», которое не только по своей концепции, но и по всем организационным и техническим аспектам вышло далеко за рамки привычной реальности.

«Лаборатория Касперского» является крупнейшей в мире частной компанией, работающей в сфере информационной безопасности. Компания эффективно защищает от киберугроз частную жизнь и финансы пользователей, бизнес и критически важную инфраструктуру. Проведение корпоративных мероприятий является для компании одним из важных инструментов внутренней мотивации, обеспечивает развитие неформальных связей между сотрудниками, а также поддержку корпоративных ценностей и культуры. Поэтому к мероприятию были предъявлены самые высокие требования.

Организаторам новогоднего корпоративного мероприятия 2016 года было необходимо решить целый ряд задач, используя нетривиальные решения для создания праздничного интерактивного шоу. Мероприятие должно было повысить вовлеченность сотрудников, укрепить корпоративную культуру и контакты между сотрудниками разных уровней.

Подготовка к мероприятию началась в сентябре 2016 года. Режиссером проекта стал один из самых известных театральных режиссеров-новаторов — Василий Бархатов.

Отправной точкой в разработке идеи стал тезис о том, что сотрудники компании привыкли работать на стыке миров, связывая кибернетическое пространство и реальную жизнь. Поэтому для участников мероприятия был создан уникальный мир фэнтези, где слились воедино вселенные «Нарнии», «Варкрафта», «Игр престолов», «Властелина колец» и других миров из жанра фэнтези, ценителями которого традиционно являются люди из мира IT-индустрии.

Событие решено было назвать «Trolling Stones», потому что сотрудники «Лаборатории Касперского» умеют веселиться не хуже всем известных «роллингов», при этом им свойственна разумная доля самокритики, поэтому они всегда готовы потроллить самих себя.

Для привлечения интереса сотрудников к грядущему мероприятию был запущен сайт, где каждый мог, пройдя тест, узнать, к какому из магических народцев он относится, а также получить рекомендации относительно костюма. В репетициях принимали участие сотрудники разных подразделений компании, что, безусловно, способствовало укреплению внутрикорпоративных связей.

Для мероприятия было привлечено 50 гримеров, которые готовили пластический грим в течение двух недель. В программе было задействовано 300 костюмов, круглосуточный монтаж на площадке шел 60 часов, а общая площадь сцены с подвижными элементами составила 1200 квадратных метров.

Хедлайнером проекта стал известный Тролль русского рока — «Мумий Тролль».

После мероприятия внутри компании было проведено анкетирование. По мнению большинства сотрудников, «Trolling Stones» стал лучшим корпоративным проектом «Лаборатории Касперского» за последние годы. По мнению участников мероприятия, оно отличалось от «стандартных корпоративов» не только концептом, но и максимальной вовлеченностью большого числа сотрудников. При этом уровень постановки отвечал самым высоким профессиональным требованиям, а градус позитивных эмоций превысил все ожидания и прогнозы.

Обладатели премии будут объявлены на 20-й Церемонии награждения, которая состоится 17 февраля 2017 года в Москве.

07.02.2017

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