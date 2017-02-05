PHD выиграло медиатендер ВТБ24

Агентство PHD, входящее в группу медийных агентств Media Direction Group, и банк ВТБ24 продлят сотрудничество по ТВ-размещению, открытое в 2016 году. Агентство второй год подряд стало победителем медийного тендера ВТБ24 на закупку и размещение ТВ-рекламы.

Новый этап размещение рекламно-информационных материалов различных продуктов банка на федеральных телеканалах стартует 6 февраля. Лицом кампании станет известный российский актер Владимир Машков.

Сумма тендера на ТВ-размещение составила 393 млн рублей. Согласно условиям тендера, сотрудничество PHD и ВТБ24 продлится весь 2017 год на каналах Первый, Россия 1, НТВ, ТНТ, СТС, Пятый канал, Рен-ТВ, ТВ-3, ТВ-Центр, Россия24.