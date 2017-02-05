"Обувь России" начала сотрудничать с Почтой России по доставке товаров на Дальний Восток

Федеральная обувная компания «Обувь России» заключила договор с Почтой России, которая будет осуществлять доставку товаров для магазинов компании на Дальнем Востоке.

Сотрудничество с Почтой России позволит компании увеличить скорость доставки и обработки грузов, а также уменьшить затраты на грузоперевозку.

– Если раньше на доставку грузов до Дальнего Востока у нас в среднем уходило две недели, то, работая с Почтой России, мы сможем сократить сроки до 9-10 дней, – комментирует Александр Пичкуров, руководитель отдела логистики ГК «Обувь России». – Сейчас у нас на Дальнем Востоке 73 магазина — это один из ключевых для нас регионов, входит в тройку по продажам в нашей розничной сети, поэтому быстрая и своевременная доставка товаров является для нас принципиально важной. Это позволит нам радовать наших покупателей новыми коллекциями раньше срока. В перспективе мы планируем расширить сотрудничество с Почтой России и на другие регионы.

Парк собственных железнодорожных вагонов, наличие магистральных сортировочных центров во всех крупнейших городах и широкая курьерская сеть позволяет Почте России делать корпоративным клиентам уникальные предложения в области адресной доставки. Сегодня Курьерская служба Почты России действуют в 137 городах России.

– Уверен, что возможности Почты полностью отвечают масштабу деятельности и темпам развития группы компаний «Обувь России» как лидера рынка, поэтому нас ждет интересное и плодотворное сотрудничество, – отметил заместитель директора Макрорегиона Сибирь по посылочному бизнесу Дмитрий Мальцев.