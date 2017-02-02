Яндекс подвёл итоги конкурса "Стрит-арт на борту"

Его участникам предстояло придумать свой вариант оформления такси. Из более чем 500 работ выбрали 12 лучших. Машины с работами победителей на борту появятся на улицах Петербурга этой весной.

В конкурсе участвовали авторы из России, Украины, Израиля, Франции и Италии. Экспертный совет, куда вошли специалисты музея, искусствоведы и художники, отобрал 30 вариантов дизайна и предложил на суд зрителей. По итогам открытого интернет-голосования, в котором участвовали более шести тысяч человек, в финал вышли 15 работ. Среди них совет определил 10 самых оригинальных. Ещё две работы победили в номинации «Выбор жюри».

Лучшей стала работа «Карта абстрактного мегаполиса» творческой группы «Варенъйе организм» (Москва). На втором месте — «На волне» Елены Матвейчук (Санкт-Петербург), на третьем — работа «Старая школа» Михаила Климова (Новосибирск). Авторы самого интересного дизайна получат 100 тысяч рублей. Участникам, занявшим второе и третье места, будут вручены аэрозольные краски от компании Montana. Все призёры получат также десять поездок на Яндекс.Такси.

Работы победителей перенесут на двенадцать машин, которые будут возить петербуржцев целый год. Как будут выглядеть автомобили, можно посмотреть на streetart-taxi.ru. В дальнейшем Яндекс.Такси планирует провести аналогичный конкурс и в других городах — там тоже появятся «авторские» такси, которые станут украшением улиц.