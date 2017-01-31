Поиграем в рекламе?

Чтобы продукт заметили, реклама должна зацепить потенциального клиента. Важно постоянно следить за трендами и применять новые фишки. Сегодня обсудим геймификацию и интерактивные игровые элементы.

Геймификация — один из способов очеловечить взаимодействие. Бренд не просто передает сообщение потребителю, а предлагает вступить в двустороннюю коммуникацию. В этих условиях потенциальный клиент смотрит на продукт под другим углом. Простой пример — программы лояльности (накопительные, скидочные, мильные карты) с вознаграждением за совершение определенных действия.

Существуют целые проекты, основанные на приемах геймификации — к примеру, сайт для самостоятельного изучения английского языка Lingualeo. Возможности применения геймификации в бизнесе не ограничены, игровые элементы можно использовать как для развития проекта и привлечения новых клиентов, так и для работы с персоналом. В этой статье мы рассмотрим, как применять эти механики при создании нативной рекламы.

Для чего использовать игровые элементы в нативной рекламе?

Пользователи зависают на подобного рода материалах, за счет чего увеличивается время просмотра рекламы

Реклама выгодно отличается от классических вариантов нативной рекламы, эффект новизны способствует проявлению интереса к материалу;

Создаётся эффект эмоциональной вовлеченности, и это положительно влияет на запоминаемость бренда;

Вирусный эффект — классным интерактивным материалом читатель поделится в соцсетях и мессенджерах.

Примеры геймификации в нативной рекламы в медиа

Тесты

Простая механика. За основу теста берется тематика, соответствующая продукции бренда.

Плюсы инструмента — тесты любят все, а если тест попадает в точку, пользователь делится результатом в соцсетях.

Приведем классический от BuzzFeed — тест «Как бы ты умер в „Игре престолов“?»:

Классные тесты делает Медуза:

Издания «Комитета» тоже используют этот формат. Вот, например, тест TJournal и «ИнстаФорекс», который помогает определить уровень финансовой грамотности:

А здесь Slon Magazine собрал цитаты предпринимателей, финансистов и специалистов по инвестициям, предлагая читателям согласиться или не согласиться с утверждениями:

Игры

Сложная и трудозатратная, но при этом более эффективная механика.

Снова приведем примеры от Медузы. Здесь читатели помогают России выбраться из кризиса. Игра на злободневную тему находит широкий отклик читателей:

Ещё одна «выстрелившая» игра Медузы — «Знаете ли вы географию России?». Читатели определяют местоположения российских городов на карте:

Пример от The Village и Uniqlo. Читатель выбирает наряды для четырёх реальных персонажей на основе их рассказов:

Онлайн-калькуляторы

Игровой контент для более серьезной аудитории — добавление «калькуляторов» в информационные статьи. Эта интерактивная механика зацепит читателей, которые приходят на сайт за конкретной деловой или аналитической информацией, а не за развлечениями.

Пример: если в статье речь идёт про кредиты, можно добавить кредитный калькулятор. Если про путешествия — быстрый поиск туров.

Примеры геймификации в нативной рекламе в социальных сетях

Голосование

Самый простой способ освежить рекламный пост в социальных сетях — попросить читателей проголосовать (блондинки vs брюнетки, рыба vs мясо и т.п.). Можно сделать в виде опроса или голосование с помощью лайков, репостов, эмодзи.

На тему голосовалок крутой кейс получился у биомедицинского холдинга «Атлас». Компания продавала генетические тесты в «Черную пятницу» при помощи онлайн-голосования в прямых трансляциях Facebook Live. Подробнее об этом кейсе можно почитать на VC.ru:

Интерактивные видео

Видеоролики, где зритель принимает непосредственное участие в выборе поворотов сюжета.

Например, кейс «Выбор умной женщины» с участием Анфисы Чеховой:

Квесты

Этот формат пока не слишком востребован в России, но уже существуют интересные примеры. Например, экспериментальный проект Aviasales совместно с Lamoda в Instagram — квест в стиле нуарного детектива.

Если вы видели хорошие примеры использования игровых механик в рекламе или сами применяли инструмент в рекламных кампаниях — делитесь в комментариях своими находками!