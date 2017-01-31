Школа рекламиста

Поиграем в рекламе?

Поиграем в рекламе?

Чтобы продукт заметили, реклама должна зацепить потенциального клиента. Важно постоянно следить за трендами и применять новые фишки.  Сегодня обсудим геймификацию и интерактивные игровые элементы.

Геймификация — один из способов очеловечить взаимодействие. Бренд не просто передает сообщение потребителю, а предлагает вступить в двустороннюю коммуникацию. В этих условиях потенциальный клиент смотрит на продукт под другим углом. Простой пример — программы лояльности (накопительные, скидочные, мильные карты) с вознаграждением за совершение определенных действия.

Существуют целые проекты, основанные на приемах геймификации — к примеру, сайт для самостоятельного изучения английского языка Lingualeo. Возможности применения геймификации в бизнесе не ограничены, игровые элементы можно использовать как для развития проекта и привлечения новых клиентов, так и для работы с персоналом. В этой статье мы рассмотрим, как применять эти механики при создании нативной рекламы.

Для чего использовать игровые элементы в нативной рекламе?

  • Пользователи зависают на подобного рода материалах, за счет чего увеличивается время просмотра рекламы
  • Реклама выгодно отличается от классических вариантов нативной рекламы, эффект новизны способствует проявлению интереса к материалу;
  • Создаётся эффект эмоциональной вовлеченности, и это положительно влияет на запоминаемость бренда;
  • Вирусный эффект — классным интерактивным материалом читатель поделится в соцсетях и мессенджерах.

 

Примеры геймификации в нативной рекламы в медиа

Тесты 

Простая механика. За основу теста берется тематика, соответствующая продукции бренда.

Плюсы инструмента — тесты любят все, а если тест попадает в точку, пользователь делится результатом в соцсетях.

Приведем классический от BuzzFeed — тест  «Как бы ты умер в „Игре престолов“?»:

Native_cases_2.jpg

Классные тесты делает Медуза:

FireShot Capture 79 - Забанить или промолчат_ - https___meduza.io_games_viber-zabanit-ili-promolchat.png

Издания «Комитета» тоже используют этот формат. Вот, например, тест TJournal и «ИнстаФорекс», который помогает определить уровень финансовой грамотности:

FireShot Capture 81 - Готов ли ты к кризису_ — Финансовый _ - https___tjournal.ru_special_instaforex.png

А здесь Slon Magazine собрал цитаты предпринимателей, финансистов и специалистов по инвестициям, предлагая читателям согласиться или не согласиться с утверждениями:

e9270d3354adf5.jpg

Игры

Сложная и трудозатратная, но при этом более эффективная механика.

Снова приведем примеры от Медузы. Здесь читатели помогают России выбраться из кризиса. Игра на злободневную тему находит широкий отклик читателей:

FireShot Capture 82 - Помоги России выйти из кризиса_ Игра «_ - https___meduza.io_games_pomogi-ros.png

Ещё одна «выстрелившая» игра Медузы — «Знаете ли вы географию России?». Читатели определяют местоположения российских городов на карте:

89180da029f34d.jpg

Пример от The Village и Uniqlo. Читатель выбирает наряды для четырёх реальных персонажей на основе их рассказов:

FireShot Capture 83 - Угадай мелодию_ Как связаны внешний об_ - http___www.the-village.ru_village_.png

Онлайн-калькуляторы

Игровой контент для более серьезной аудитории — добавление «калькуляторов» в информационные статьи. Эта интерактивная механика зацепит читателей, которые приходят на сайт за конкретной деловой или аналитической информацией, а не за развлечениями.

Пример: если в статье речь идёт про кредиты, можно добавить кредитный калькулятор. Если про путешествия — быстрый поиск туров.

Примеры геймификации в нативной рекламе в социальных сетях

Голосование

Самый простой способ освежить рекламный пост в социальных сетях — попросить читателей проголосовать (блондинки vs брюнетки, рыба vs мясо и т.п.). Можно сделать в виде опроса или голосование с помощью лайков, репостов, эмодзи.

FireShot Capture 84 - Littlest Pet Shop - https___vk.com_lps_russia.png

На тему голосовалок крутой кейс получился у биомедицинского холдинга «Атлас». Компания продавала генетические тесты в «Черную пятницу» при помощи онлайн-голосования в прямых трансляциях Facebook Live. Подробнее об этом кейсе можно почитать на VC.ru:

22d70ba42e51ff.png

Интерактивные видео

Видеоролики, где зритель принимает непосредственное участие в выборе поворотов сюжета.

Например, кейс «Выбор умной женщины» с участием Анфисы Чеховой:

FireShot Capture 85 - Выбор умной женщины - https___vk.com_cicloferon.png

Квесты

Этот формат пока не слишком востребован в России, но уже существуют интересные примеры. Например, экспериментальный проект Aviasales совместно с Lamoda в Instagram — квест в стиле нуарного детектива.

FireShot Capture 86 - Детективный Квест (@det.office) • _ - https___www.instagram.com_p_BBpI7vYO5l5_.png

Если вы видели хорошие примеры использования игровых механик в рекламе или сами применяли инструмент в рекламных кампаниях — делитесь в комментариях своими находками!

01.02.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Есть мнение ...

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

В глянце только юношиВ глянце только юноши
Пока феминистки борются за равноправие, мужчины занимают рабочие места, традиционно считавшиеся женскими. О том, как молодые люди теснят женщин из модных журналов и косметических брендов, читайте в материале «Газеты.Ru».
Пивоварам прописали новую диетуПивоварам прописали новую диету
Запрет на производство и оптовую продажу пива в пластиковой таре емкостью более 1,5 литров вступил в силу с 1 января 2017 года. С магазинных прилавков 2-2,5-литровые бутылки исчезнут через полгода. Есть и другие новшества. В частности, не допускается продажа пива дистанционно и без документа со штрих-кодом ЕГАИС. Эти перемены могут еще более осложнить ситуацию на алкогольном рынке России, который в последние годы демонстрирует отрицательную динамику.
Приручить дракона. Особенности цифрового маркетинга в КитаеПриручить дракона. Особенности цифрового маркетинга в Китае
В Китае более 720 миллионов человек активно пользуются интернетом, и эта цифра растет буквально каждый день. 690 миллионов китайцев имеют аккаунты в соцсетях, из них более 560 миллионов выходят в онлайн с мобильных телефонов. Неудивительно, что Digital marketing — один из ключевых инструментов продвижения товаров и услуг в Поднебесной. Как еще можно завоевать рынок самой многонаселенной страны мира
Телеканалы группы &quot;Цифровое телевидение&quot; – лидеры...Телеканалы группы "Цифровое телевидение" – лидеры... (1)
Институт современных медиа (MOMRI) на основе рейтингов компании Mediascope составил список холдингов с самой большой аудиторией неэфирного ТВ. По итогам 2016 года тематические телеканалы, созданные ВГТРК, лидируют по популярности у зрителей России.
Нищие районные издания оплачивают рост доходов &quot;Почты...Нищие районные издания оплачивают рост доходов "Почты...
Глава Комитета Государственной Думы по информационной политике Леонид Левин заявил, что несмотря на все усилия, предпринимаемые государством по поддержке печатных СМИ в регионах, они испытывают большие трудности в связи с повышением тарифов «Почты России» и стоимости типографских услуг.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

01.02.2017 - 19:59
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация