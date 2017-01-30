ФАС рассказала о громкости

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) уже возбудила более 40 дел по фактам нарушения закона, регулирующего допустимый уровень громкости рекламы на телевидении и радио. В частности, центральный аппарат ФАС за период 2015-2016 гг. уже наложил семь штрафов на сумму от 100 тыс. до 300 тыс. руб. В свою очередь Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ) уже направила в Министерство связи и массовых коммуникаций РФ консолидированное предложение экспертов отрасли по изменению методики измерения громкости, которую использует ФАС.

Заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров сообщил ComNews, что в настоящее время антимонопольными органами возбуждено более 40 дел по фактам нарушения закона, регулирующего допустимый уровень громкости рекламы на телевидении и радио.

"К примеру, в центральном аппарате ФАС были возбуждены и рассмотрены дела об административных правонарушениях, по итогам рассмотрения которых в 2015-2016 гг. было наложено семь штрафов: шесть штрафов в размере 100 тыс. руб. и один - в размере 300 тыс. руб.", - отметил Андрей Кашеваров.

Напомним, что с 25 мая 2015 г. вступили в силу поправки в Федеральный закон "О рекламе", регулирующие допустимый уровень громкости рекламы по сравнению с уровнем громкости телепрограмм. Согласно этим поправкам, соотношение определяется на основе методики, разработанной ФАС. Сама методика приказом ФАС вступила в силу с 3 августа 2015 г. Эта методика предусматривает, что громкость рекламы может превышать громкость прерываемых телепрограмм, не более чем на 1,5 дБ. Под действие поправок подпадает не только коммерческая реклама, но и социальная, а также анонсы телепередач. Напротив, политическая реклама и предвыборная агитация законом "О рекламе" не регламентируются.

"До вступления в силу приказа ФАС №374/15 от 22 мая 2015 г., определившего методику измерения уровня громкости рекламы, антимонопольные органы были фактически лишены правового инструментария по выявлению нарушения в громкости звука рекламы в теле-, радиопрограммах, - ранее поясняла корреспонденту ComNews заместитель начальника Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина. - В настоящий момент ФАС располагает и необходимой нормативной базой, и аппаратно-программным комплексом, позволяющим производить необходимые измерения" (см. новость ComNews от 5 августа 2015 г.).

Программно-аппаратный комплекс "АСК-громкость", использование которого было утверждено приказом Росстандарта от 16 апреля 2015 г., разработало для антимонопольной службы московское ООО "АСК Экспресс". Комплекс создан на средства участников рынка при участии Ассоциации коммуникационных агентств России.

В свою очередь НАТ в январе 2017 г. направил в Минкомсвязи консолидированное предложение экспертов отрасли по изменению методики измерения громкости, которую использует ФАС.

"Первый раз проблема перед НАТ обрисовалась 4 октября 2016 г., когда был проведен семинар по громкости, на который пришли представители ФАС России. Ажиотаж среди телекомпаний и радиостанций был такой, что еле хватило мест в зале. Сразу стало понятно, что есть недопонимание. НАТ предложила создать экспертный совет по громкости, в который включила представителей крупнейших вещателей, селлера рекламы, компании Dolby, представителя радиоотрасли. Перед советом была поставлена задача сформировать консолидированную позицию вещателей по изменению методики измерений ФАС. Совет провел три заседания, семь каналов сделали исследования, и 20 января НАТ передала свои предложения заместителю министра связи Алексею Волину", - рассказал в беседе с ComNews генеральный директор НАТ, генеральный директор NATEXPO Александр Широких.

В письме НАТ (копия есть в распоряжении ComNews), адресованном Алексею Волину, указывается, что опыт ведущих российских телеканалов и радиоканалов, а также мировой опыт показывают, что использовать 5-минутные фрагменты или фрагменты иной длительности для анализа громкости программ некорректно. В связи с этим экспертный совет НАТ предложил внести изменение в методику измерения, утвержденную приказом ФАС №374/15 от 22 мая 2015 г.

НАТ предлагает измерять среднюю (интегральную) громкость всей телепрограммы или телепередачи, включая рекламные блоки внутри них, и соотносить со средней (интегральной) громкостью рекламы или анонсов.

"Допустимая разница средней (интегральной) громкости рекламы или анонсов и средней (интегральной) громкости всей телепрограммы или телепередачи, включая рекламные блоки внутри телепрограммы или телепередачи, должна составлять не более 1,5 дБ плюс погрешность измерителя громкости", - говорится в письме НАТ.

Также экспертный совет НАТ по громкости предложил исключить измерения средней (интегральной) громкости программ длительностью менее 5 секунд. Еще эксперты отметили, что выделение рекламы или анонсов из записанной телепрограммы или телепередачи должно осуществляться по предоставленной эфирной сводке вещателя.

Кроме того, экспертный совет НАТ по громкости предложил вещателю в обязательном порядке сохранять в течение трех месяцев контрольную (полицейскую) запись с обязательным присоединением эфирной сводки. При этом сводка и контрольная запись должны приниматься во внимание ФАС в обязательном порядке.

Также НАТ предлагает предусмотреть возможность получения вещателем материалов проверки (текст определения, протоколы, запись телепрограммы или радиопрограммы) в электронном виде до вынесения определения. С целью упростить обмен материалами между вещателем и ФАС экспертный совет НАТ предложил создать личный кабинет вещателя на сайте антимонопольной службы.

Кроме того, в письме говорится о необходимости привести методику измерения громкости, которую использует ФАС, в соответствие с приказом Минкомсвязи №171 от 21 мая 2015 г. "Об утверждении Рекомендаций в области нормирования звуковых сигналов в телерадиовещании", как в части измерений, так и в части точек контроля громкости.

Представитель пресс-службы Минкомсвязи подтвердил ComNews получение от НАТ консолидированного предложения экспертов по изменению методики измерения громкости, которую использует ФАС. Однако деталей по процессу рассмотрения министерством этого предложения он не предоставил.

Как уточнил вчера представитель пресс-службы антимонопольного ведомства, в настоящее время от НАТ или Минкомсвязи консолидированное предложение вещателей по изменению методики измерения громкости в ФАС не поступало. "ФАС готова рассмотреть предложения отрасли о внесении поправок в методику измерения уровня громкости рекламы. На данный момент получены предложения только от Медиа-коммуникационного союза", - заключил Андрей Кашеваров.