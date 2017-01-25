Как мы боролись с некачественной рекламой, мошенниками и вредоносными сайтами в 2016 году

Доступный интернет очень важен для людей и организаций по всему миру. И огромную роль здесь играет реклама. Она обеспечивает доступ к надежной и достоверной информации в Сети. Однако нежелательная реклама может помешать работе онлайн. Некачественные объявления продвигают запрещенные товары, содержат ложную информацию, или, что ещё хуже, могут похитить персональные данные и заразить устройство вирусами. Из-за этого некачественная реклама представляет угрозу для пользователей, партнеров и развития общедоступного интернета в целом.

Мы установили жесткие правила, контролирующие размещение объявлений в сети Google, чтобы защитить пользователей от недостоверной и вредоносной рекламы. Каждый день наши инженеры, менеджеры по продуктам, юристы и другие специалисты по всему миру борются с некачественными объявлениями. За годы работы мы сделали интернет удобнее и безопаснее, а также усложнили задачу мошенникам, пытающимся заработать на рекламе.

В 2016 году мы заблокировали 1,7 миллиарда объявлений, нарушающих нашу политику о рекламе. Это более чем в два раза превышает результат 2015 года. Если бы вы потратили на блокировку каждого из них всего секунду, то на это бы ушло более 50 лет. Но наши технологии работают намного быстрее.

В прошлом году мы сделали два важных обновления для блокировки большего количества некачественных объявлений. Во-первых, мы расширили список правил, которые еще эффективнее смогут защищать пользователей от мошенничества. Например, в июле мы запретили рекламу краткосрочных кредитов, которые оборачивались для пользователей неподъемными выплатами и высокими процентными ставками. За 6 месяцев с момента введения этого правила мы заблокировали более 5 миллионов объявлений о краткосрочных кредитах. Во-вторых, мы усовершенствовали технологию поиска некачественной рекламы, и теперь наши системы стали ещё быстрее и эффективнее. Например, некачественную рекламу часто делают похожей на системные предупреждения, обманным путем заставляя нажать на нее и скачать вредоносную программу. В 2016 году наши системы обнаружили и заблокировали 112 миллионов таких объявлений — это в 6 раз больше, чем в 2015 году.

Вот еще несколько примеров некачественной рекламы, с которой мы боролись в 2016 году.

Реклама нелегальных товаров

Один из самых распространенных примеров некачественной рекламы в Сети —– объявления о нелегальных товарах и услугах. Хотя мы давно установили политику рекламы в отношении объявлений, незаконно рекламирующих медицинские препараты, в прошлом году наши системы зафиксировали резкий рост — мы заблокировали более 68 миллионов таких объявлений. В 2015 году это количество составило 12,5 миллионов.

Также увеличилось количество попыток продвижения азартных игр, которые не получили соответствующего разрешения со стороны уполномоченных структур в странах продвижения. В 2016 году мы заблокировали более 17 миллионов таких объявлений.

Заведомо ложные объявления

Мы хотим, чтобы наши пользователи видели только качественную рекламу и принимали взвешенные решения, поэтому требуем от рекламодателей предоставлять достоверную информацию. Некоторые рекламные объявления пытаются набрать клики и просмотры, заманивая людей громкими заголовками о смертельных болезнях или предлагая волшебную таблетку для быстрой потери веса. В 2016 году мы заблокировали около 80 миллионов объявлений за недостоверный, заведомо ложный или шокирующий контент.

Некачественная реклама на мобильных устройствах

Наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда рекламное объявление без предупреждения перебрасывало вас в магазин приложений и начинало скачивать программы. В 2016 году мы обнаружили и заблокировали более 23 тысяч таких объявлений, что значительно превысило показатели предыдущих лет.

Обход системы

Злоумышленники знают, что реклама определенных продуктов, например, краткосрочных кредитов или препаратов для снижения веса, запрещена нашими требованиями, поэтому они пытаются обмануть наши системы и обойти ограничения. В 2016 году мы заблокировали почти 7 миллионов объявлений, пытавшихся обмануть наши системы обнаружения.

В 2016 году выросло количество объявлений, которые выглядят в точности как новостные материалы онлайн-газет. Они используют текущие тренды и злободневные темы: выборы, актуальные новости и знаменитых людей. Их рекламные объявления могут быть похожими на заголовки статей новостных интернет-источников. Однако нажав на шокирующую новость о знаменитостях и инопланетянах, пользователь попадает на сайт с товарами для снижения веса.

Чтобы справиться с такой рекламой, мы боремся напрямую с мошенниками. В 2016 году мы отключили более 1300 аккаунтов за распространение объявлений, выдающих себя за новости. К сожалению, этот тип рекламы набирает популярность, поскольку пользователи кликают на такие объявления. Небольшая группа злоумышленников может распространить огромное количество некачественной рекламы. Например, во время одной из проверок в декабре 2016 года мы заблокировали 22 аккаунта, разместивших некачественные объявления, которые за неделю просмотрели более 20 миллионов пользователей.

Реклама на вредоносных сайтах

В зависимости от характера нарушения, мы блокируем рекламное объявление или аккаунт рекламодателя. Однако иногда нам приходится блокировать сами сайты, на которые люди переходят после клика на рекламу. Например, мы заблокировали не только более 5 миллионов объявлений о краткосрочных кредитах, но и 8 тысяч сайтов, продвигающих эту услугу.

Вот несколько примеров того, как мы боролись с вредоносными сайтами в 2016 году:

Мы приняли меры в отношении 47 тысяч сайтов, продвигающих товары для потери веса.

Мы заблокировали более 15 тысяч сайтов, содержащих нежелательное ПО и обезвредили 900 000 объявлений за содержание вредоносных программ.

Мы заблокировали около 6 тысяч сайтов и 6 тысяч аккаунтов, которые продвигали поддельные товары (например, реплики дизайнерских часов).

Издатели и владельцы сайтов используют нашу рекламную платформу AdSense, чтобы получать прибыль от показа рекламных объявлений на своих страницах. Мы установили строгую политику, где и как можно размещать объявления, чтобы сохранить контент и поисковую сеть Google надежными для рекламодателей, пользователей и издателей. Если издатель нарушает правила, мы прекращаем показывать объявления на его сайте или даже блокируем его аккаунт.

Правила AdSense уже на протяжении долгого времени не разрешают издателям размещать объявления на мошеннических сайтах, предлагающих, например, заказать поддельные дипломы и курсовые работы. В ноябре 2016 года мы расширили нашу политику, представив обновление политики AdSense о недостоверном контенте, которая позволяет нам принимать меры в отношении сайтов, вводящих пользователя в заблуждение. С ноября по декабрь 2016 мы проверили 550 сайтов, вводящих пользователей в заблуждение, в том числе, выдающих себя за новостные ресурсы. Мы приняли меры в отношении 340 из них и навсегда заблокировали около 200 издателей.

Кроме того, мы поддерживаем усилия отраслевых организаций по защите пользователей от ненадежного интернета. Например, мы сотрудничаем с Coalition for Better Ads. В 2016 году мы заблокировали больше некачественных рекламных объявлений, чем когда-либо, но на этом борьба не заканчивается. Пока мы инвестируем в системы распознавания некачественной рекламы, мошенники изобретают все более сложные способы для их обхода. Только постоянная борьба со злоумышленниками может помочь нам в создании надежного общедоступного интернета, в котором безопасно работать.