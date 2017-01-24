Позиционирование, нейминг и дизайн упаковки для новых лимонадов

Заказчик проекта, Жигулёвский пивоваренный завод, – один из старейших в России, построенный австрийским пивоваром Альфредом фон Вакано ещё в 1881 году он является одной из самых известных достопримечательностей Самары и родиной знаменитого «жигулёвского» пива. Жигулёвский завод – по-настоящему знаменитый местный бренд с богатой историей и именно там впервые стали производить советские лимонады «Буратино», «Груша» и «Саяны». Эти лимонады по-прежнему популярны в регионе, но устаревший дизайн и наличие большого числа аналогов других производителей становятся барьером для их будущего развития.

В начале работ по проекту были проведена диагностика рыночной среды и анализ потребительского поведения. По итогам были разработаны несколько концепций позиционирования, которые впоследствии были протестированы с помощью онлайн фокус-групп и количественных тестов. Приоритетным направлением для дальнейшей доработки стала концепция «Эстафета детства», привлекающая респондентов на эмоциональном уровне.

Продукция завода традиционно очень ценится местными жителями в нескольких поколениях, задачей агентства было разработать сильный бренд, который бы радовал современных детей и их родителей.

По результатам количественного теста потребителями было выбрано название – «Чудесам» (составное от словосочетания «Чудеса Самары»). Разработан дизайн упаковки для четырех вкусов – Буратино, Груша, Саяны и Лимонад. В каждой из иллюстраций рассказана какая-то волшебная история о напитке, и даже есть изображение самого завода, которым самарцы гордятся.