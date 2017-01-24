Агентство Brandson расскало о программе фестиваля "Серебряный Меркурий"

24 января 2017 года состоялся бизнес-завтрак, посвященный фестивалю «Серебряный Меркурий» – единственному в России ежегодному профессиональному конкурсу индустрии маркетинговых услуг. Фестиваль существует с 2001 года и входит в четверку крупнейших рекламных и маркетинговых фестивалей России. Победители конкурса традиционно получает признание жюри на международных рекламных фестивалях, таких как Cannes Lions, Euro Best, D&A и другие.

Бизнес-завтрак “Серебряного Меркурия” собрал полный зал гостей. “Время мериться кейсами” – лозунг фестиваля 2017 года! Организаторы поделились рекомендациями по формату подачи заявки и нововведениями конкурса.

В 2017 году появляется новый блок по PR, в рамках которого следующие номинации:

— Лучший GR проект

— Лучший PR социального проекта

— Лучший проект в сфере внутрикорпоративного PR

— PR бренда

Также будет сформировано 2 состава жюри. Первый состав ответственный за блоки Event и Promo, PR, а второй за Branding, Media, Digital.

Елена Юферева, генеральный директор Brandson Branding Agency, рассказала о блоке Branding / Design и серии панельных дискуссий в рамках фестиваля, во время которых лучшие спикеры отрасли обрисуют текущую ситуацию на рынке, представят актуальные тенденции отрасли и поделятся своими наработками в области бренд-стратегий.

Брендинговое агентство Brandson уже несколько лет входит в оргкомитет фестиваля. В этом году «Серебряный Меркурий» стал на шаг ближе к тому, чтобы превратиться в главный отраслевой фестиваль в Санкт-Петербурге. Программа мероприятия предусматривает не только основную часть с публичными защитами работ и церемонию награждения, но кроме того – конкурс «Молодой Меркурий» и ряд профессиональных конференций. Оргкомитет фестиваля составили представители пяти крупнейших агентств Санкт-Петербурга из разных направлений маркетинга и рекламы: Brandson Branding Agency, GREAT, Media-Price, Modul-Pro, Molinos. К участию в фестивале пригласили 60 агентств Санкт-Петербурга и 110 региональных. В состав жюри вошли более 25 представителей топ-менеджмента крупнейших компаний Северной столицы.