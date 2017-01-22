Фестиваль "Серебряный Меркурий. Северо-Запад" приглашаем вас на Бизнес-завтрак

24 января 2017 года в 11:30 состоится Бизнес-завтрак, посвященный фестивалю «Серебряный Меркурий. Северо-Запад». Бизнес-завтрак пройдет в панорамном ресторане «Паруса на крыше», который находится в исторической части Санкт-Петербурга по адресу ул. Льва Толстого дом 9.

Бизнес-завтрак – это отличная возможность лично встретиться с организаторами фестиваля, узнать из первых уст все подробности, утвержденный список номинаций, правила подачи работ, стоимость участия, призы победителям фестиваля и прочие интересующие вас моменты.

Сбор и регистрация гостей в 11:00 в ресторане «Паруса на крыше».

Участие бесплатное. Просим вас заранее заполнить форму регистрации по ссылке: https://goo.gl/forms/luOMDScc8ysZo9Is1

Будем рады видеть вас!