МТС и "Квартет И" научат независимости

Поменять тариф, подключить или отключить услуги и проверить баланс счета, лишь взглянув на экран смартфона – с приложением «Мой МТС» все это можно сделать, не вставая дивана. Именно это в рекламной кампании наглядно демонстрируют участники популярного «Квартета И».

«Сегодня, когда диджитализация прочно вошла в нашу жизнь и мы привыкли все делать онлайн, приложение «Мой МТС» дает еще больше возможностей экономить время, решая все вопросы со связью без похода в салон или звонков в колл-центр» — говорит директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Наталия Глаголева.

Главные герои роликов — участники «Квартета И»: Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин и Александр Демидов. Друзья-юмористы на протяжении всей кампании будут делать то, что им лучше всего удается — шутить, размышлять и по-дружески подкалывать друг друга. По сюжету в кадре появятся и другие персонажи, которые сделают шутки еще ярче и смешнее.

Каждый из трех роликов кампании – это небольшой эпизод из жизни главных героев. Ролики снимали в Москве — в лофте, где было создано творческое пространство «Квартета И». Диалоги получились настолько органичными, что у зрителя создается впечатление, будто он стал случайным свидетелем реальных взаимоотношений персонажей. Тем более, что известные актеры — такие же пользователи мобильной связи, как и другие люди. Они тоже не всегда знают, что управлять подключением услуг могут сами, без помощи «девушки из колл-центра». Шутливая мелодия, которую друзья в одном из роликов установили вместо скучного гудка на смартфоне Леши, написана специально под кампанию.

В интегрированной рекламной кампании МТС задействовала следующие каналы коммуникаций: интернет, ТВ, радио, наружная реклама, АЗС, салоны МТС.

«Мой МТС» — бесплатное мобильное приложение, которое позволяет проверять баланс лицевого счета, остатки пакетов минут, SMS и интернета, управлять подключением услуг и многое другое.

Творческая группа:

Режиссёр - Ярослав Чеважевский

Оператор – Влад Опельянц

Продюсер – Антон Замахин

Команда МТС:

Наталия Глаголева

Мария Яковлева

Ксения Сергачева

Ксения Чичаева

ББДО

Андрей Иванов

Анастасия Прямилова

Дмитрий Николаев

Роман Лыч

Антонина Заболоцкая

Анастасия Смирнова

Анастасия Великанова

Юля Петрова

Дмитрий Рубежов

Павел Филиппенко