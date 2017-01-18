МТС и "Квартет И" научат независимости

МТС запускает федеральную рекламную кампанию в поддержку мобильного приложения «Мой МТС».
Поменять тариф, подключить или отключить услуги и проверить баланс счета, лишь взглянув на экран смартфона – с приложением «Мой МТС» все это можно сделать, не вставая дивана. Именно это в рекламной кампании наглядно демонстрируют участники популярного «Квартета И».
«Сегодня, когда диджитализация прочно вошла в нашу жизнь и мы привыкли все делать онлайн, приложение «Мой МТС» дает еще больше возможностей экономить время, решая все вопросы со связью без похода в салон или звонков в колл-центр» — говорит директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Наталия Глаголева.
Главные герои роликов — участники «Квартета И»: Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин и Александр Демидов. Друзья-юмористы на протяжении всей кампании будут делать то, что им лучше всего удается — шутить, размышлять и по-дружески подкалывать друг друга. По сюжету в кадре появятся и другие персонажи, которые сделают шутки еще ярче и смешнее.
Каждый из трех роликов кампании – это небольшой эпизод из жизни главных героев. Ролики снимали в Москве — в лофте, где было создано творческое пространство «Квартета И». Диалоги получились настолько органичными, что у зрителя создается впечатление, будто он стал случайным свидетелем реальных взаимоотношений персонажей. Тем более, что известные актеры — такие же пользователи мобильной связи, как и другие люди. Они тоже не всегда знают, что управлять подключением услуг могут сами, без помощи «девушки из колл-центра». Шутливая мелодия, которую друзья в одном из роликов установили вместо скучного гудка на смартфоне Леши, написана специально под кампанию.
В интегрированной рекламной кампании МТС задействовала следующие каналы коммуникаций: интернет, ТВ, радио, наружная реклама, АЗС, салоны МТС.
«Мой МТС» — бесплатное мобильное приложение, которое позволяет проверять баланс лицевого счета, остатки пакетов минут, SMS и интернета, управлять подключением услуг и многое другое.
Творческая группа:
Режиссёр - Ярослав Чеважевский Оператор – Влад Опельянц Продюсер – Антон Замахин
Команда МТС: Наталия Глаголева Мария Яковлева Ксения Сергачева Ксения Чичаева
ББДО Андрей Иванов Анастасия Прямилова Дмитрий Николаев Роман Лыч Антонина Заболоцкая Анастасия Смирнова Анастасия Великанова Юля Петрова Дмитрий Рубежов Павел Филиппенко
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