Кенгуру и дятлы в рекламной кампании ЦИАН 2017

С первого января 2017 года ЦИАН – лидер онлайн недвижимости – вернулся в российский телеэфирcмасштабной рекламной кампанией. Четвертый по счету флайт охватил 16 ключевых российских телеканалов в шести крупнейших регионах страны. Новые видеороликипосвящены всем разделам сайта CIAN.RU: Аренда, Покупка, Новостройки.

Три 20-секундных ролика и несколько их монтажных коротких версий рассказывают о том, как прекратить фрустрировать и изменить свою жизнь к лучшему, найдя новое жильё в базе недвижимости ЦИАН.

Традиционно, в кампании присутствуют сюжеты, посвященные аренде и покупке: семья с ребенком находят новую квартиру, влюбленные – отдельное жильё.

Творческое решение роликов подсказали драматичные жизненные ситуации, в которых вынужденно меняется семейный статус героев. В семье появляется ребёнок, влюбленным пора съехать от родителей – это, как правило, моменты стресса и неуверенности, в которых людям необходима поддержка в принятии правильного решения. Благодаря проверенной базе объявлений недвижимости ЦИАН герои легко справляются с проблемами и переходят на новый жизненный этап.

Тема животных в роликах появляется не случайно. «Во-первых, жить в достойных условиях – значит жить по-человечески, - поясняют в креативном агентстве. – Поэтому в начале ролика мы демонстрируем нечеловеческие, с точки зрения современной жизни, условия существования: то и дело подглядывающую за влюбленной парой мамашу, захламленную вещами трех поколений малюсенькую квартирку. Во-вторых, реклама ЦИАН традиционно имеет несколько провокационную составляющую, поэтому и в этот раз мы не постеснялись сказать прямо: не будь кенгуру (не засиживайся у мамы на шее), не будь дятлом (не прощёлкай хороший вариант). Дятел, конечно, вначале вызывал некоторые вопросы. Но благодаря невероятно очаровательным актёрам и доброте истории, рассказанной режиссёрами, вряд ли такой посыл может кого-то обидеть».

Своей третьей историей ЦИАН открывает категорию новостроек. Молодая семья, ожидающая пополнения, ищет новостройку и теряется в выборе. Только благодаря удобным поисковым фильтрам ЦИАН герои наконец могут правильно сориентироваться на рынке и выбрать действительно идеальное для себя жильё.

Виньеточный ролик ритмично повторяет одну и ту же фразу про новостройки, одновременно во множестве демонстрируя их в привлекательной для потребителя форме. Таким образом, ЦИАН не только объявляет новостройки своей уникальной территорией, но и внушает зрителю мысль о всеохватности своей базы объявлений.

«В целом, новая рекламная кампания ЦИАН говорит о стремлении вдохновить людей на поиск нового дома. Позитивное звучание роликов и очаровательные персонажи помогают по-новому посмотреть на сложности ситуации и увидеть в поиске не столько проблему, сколько приятную возможность изменить свои жилищные условия к лучшему – говорит Максим Михайлов, Директор по маркетингу ЦИАН. –Позиционирование бренда осталось прежним: ЦИАН – это прежде всего проверенная база объявлений, которой можно доверять при принятии одного из самых важных решений своей жизни».

ЦИАН (клиент)

Маркетинг директор - Максим Михайлов

MIGUELIVANOV.com(креатив)

Креативные директора – Мигель Иванов, Дарья Шерстобитова

Копирайтеры - Себастьян Перейра, Дарья Шерстобитова

SheriffFilmCompany(продакшн)

Режиссёры – Nic&Sune

Продюсер – EivindSaether

Медиаагентство: Media Wise (MEDIA DIRECTION GROUP, Part of Omnicom Media Group Worldwide).