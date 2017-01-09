Спонсорство на канале "Карусель" будет продавать ее дочернее агентство "Аист"

С 1 января 2017 года продажи спонсорства на телеканале «Карусель» будут осуществляться ее 100% дочерней компанией. Решение об этом принято 29 декабря 2016 года на заседании совета директоров. Компания получила название «Рекламное агентство Аист». В правление агентства поровну войдут представители учредителей телеканала – Первого канала и ВГТРК.

Генеральным директором Рекламного агентства «Аист» назначена Елена Бессараб, которая имеет большой опыт в продаже рекламы и спонсорства на телевидении: более 10 лет она занимала руководящие должности в компаниях «Газпром-медиа» и «НТВ Медиа», где одним из основных направлений её работы было развитие спонсорских продаж на каналах НТВ и ТНТ.

Продажами прямой рекламы телеканала «Карусель» на эксклюзивной основе продолжит заниматься Национальный рекламный альянс (НРА) — недавно сформированная объединенная компания по продаже телевизионной рекламы медиахолдингов. НРА также будет участвовать в продажах спонсорской рекламы телеканала в тесном взаимодействии с создаваемым агентством.

Создание нового агентства позволит оказывать максимальное содействие в удовлетворении интересов рекламодателей и достижении их целей по охвату как детской, так и родительской аудитории.

«Работа с такой интересной аудиторией, как детская, требует более точечного и детального подхода и должна учитывать особенности контента и возможности по интеграции нестандартных форматов в программы телеканала. Таким образом, мы будем стремиться обеспечить рекламодателям наиболее качественный сервис», — сказала Елена Бессараб, генеральный директор Рекламного агентства «Аист».