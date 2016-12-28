Рекламный ролик для выставки "Космос: Рождение Новой эры"

Агентство маркетинговых коммуникаций e:mg разработало идею рекламного ролика для выставки Политехнического музея «Космос: Рождение Новой эры», которая пройдет в павильоне №1 на ВДНХ с июня по январь 2017 года.

Выставка рассказывает о том, как Россия всего за несколько десятилетий смогла превратить давнюю мечту человечества о космических полетах в реальность. От идей русских космистов, рисунков Циолковского и великого конструктора Королева до космических аппаратов, поднявших людей на околоземную орбиту: история космонавтики и взгляд в будущее.

«Работать на этом проекте было невероятно интересно, ведь не каждый раз брифинг агентства проходит в формате увлекательной экскурсии. В ролике мы рассказываем о первопроходцах космоса, которые смогли преодолеть земное притяжение и благополучно вернуться на землю. Для реализации данного сценария мы пригласили одну из лучших в России студий графики "Трехмер"», - говорит Максим Колышев, исполнительный креативный директор e:mg.

Состав творческой группы:

Политехнический музей:

Хейфец Александра: руководитель дирекции по коммуникациям

Скрипальщикова Мария: руководитель экспозиционно-выставочного отдела

Новикова Екатерина: руководитель отдела программных проектов



Агентство e:mg:

Исполнительный креативный директор: Максим Колышев

Арт-директор: Александра Ганцева

Продюсер: Елена Горохова

Управляющий директор e:mg: Татьяна Тармогина

Директор по работе с клиентами: Татьяна Магденко

Эккаунт-директор: Наталья Решетина

Продакшн-студия «Трехмер»:

Режиссер: Максим Колышев(e:mg)

Креативный продюсер Дмитрий Веников

Генеральный продюсер: «Трехмер» Александр Савицкий

Генеральный продюсер: «Трехмер» Наталья Заморина

Съёмочный продюсер: Андрей Самсонов

Арт-директор: Денис Цыбулькин

Супервайзер: Александр Гетман

Постпродакшн: Марина Яковлева

Sound-design : Максим Сергеев