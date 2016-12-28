Креатив

Рекламный ролик для выставки "Космос: Рождение Новой эры"

Рекламный ролик для выставки &quot;Космос: Рождение Новой эры&quot;

Агентство маркетинговых коммуникаций e:mg разработало идею рекламного ролика для выставки Политехнического музея «Космос: Рождение Новой эры», которая пройдет в павильоне №1 на ВДНХ с июня по январь 2017 года.

Выставка рассказывает о том,  как Россия всего за несколько десятилетий смогла превратить давнюю мечту человечества о космических полетах в реальность. От идей русских космистов, рисунков Циолковского и великого конструктора Королева до космических аппаратов, поднявших людей на околоземную орбиту: история космонавтики и взгляд в будущее.

«Работать на этом проекте было невероятно интересно, ведь не каждый раз брифинг агентства проходит в формате увлекательной экскурсии. В ролике мы рассказываем о первопроходцах космоса, которые смогли преодолеть земное притяжение и благополучно вернуться на землю. Для реализации данного сценария мы пригласили одну из лучших в России студий графики "Трехмер"», - говорит Максим Колышев, исполнительный креативный директор e:mg.

Состав творческой группы:

Политехнический музей:
Хейфец Александра: руководитель дирекции по коммуникациям
Скрипальщикова Мария: руководитель экспозиционно-выставочного отдела
Новикова Екатерина: руководитель отдела программных проектов

Агентство e:mg:
Исполнительный креативный директор: Максим Колышев
Арт-директор: Александра Ганцева
Продюсер: Елена Горохова
Управляющий директор e:mg: Татьяна Тармогина
Директор по работе с клиентами: Татьяна Магденко
Эккаунт-директор: Наталья Решетина

Продакшн-студия «Трехмер»:
Режиссер: Максим Колышев(e:mg)
Креативный продюсер Дмитрий Веников
Генеральный продюсер: «Трехмер» Александр Савицкий
Генеральный продюсер: «Трехмер» Наталья Заморина
Съёмочный продюсер: Андрей Самсонов
Арт-директор: Денис Цыбулькин
Супервайзер: Александр Гетман
Постпродакшн: Марина Яковлева
Sound-design : Максим Сергеев

29.12.2016

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