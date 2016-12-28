Рекламный ролик для выставки "Космос: Рождение Новой эры"
Агентство маркетинговых коммуникаций e:mg разработало идею рекламного ролика для выставки Политехнического музея «Космос: Рождение Новой эры», которая пройдет в павильоне №1 на ВДНХ с июня по январь 2017 года.
Выставка рассказывает о том, как Россия всего за несколько десятилетий смогла превратить давнюю мечту человечества о космических полетах в реальность. От идей русских космистов, рисунков Циолковского и великого конструктора Королева до космических аппаратов, поднявших людей на околоземную орбиту: история космонавтики и взгляд в будущее.
«Работать на этом проекте было невероятно интересно, ведь не каждый раз брифинг агентства проходит в формате увлекательной экскурсии. В ролике мы рассказываем о первопроходцах космоса, которые смогли преодолеть земное притяжение и благополучно вернуться на землю. Для реализации данного сценария мы пригласили одну из лучших в России студий графики "Трехмер"», - говорит Максим Колышев, исполнительный креативный директор e:mg.
Состав творческой группы:
Политехнический музей: Хейфец Александра: руководитель дирекции по коммуникациям Скрипальщикова Мария: руководитель экспозиционно-выставочного отдела Новикова Екатерина: руководитель отдела программных проектов
Агентство e:mg: Исполнительный креативный директор: Максим Колышев Арт-директор: Александра Ганцева Продюсер: Елена Горохова Управляющий директор e:mg: Татьяна Тармогина Директор по работе с клиентами: Татьяна Магденко Эккаунт-директор: Наталья Решетина
Продакшн-студия «Трехмер»: Режиссер: Максим Колышев(e:mg) Креативный продюсер Дмитрий Веников Генеральный продюсер: «Трехмер» Александр Савицкий Генеральный продюсер: «Трехмер» Наталья Заморина Съёмочный продюсер: Андрей Самсонов Арт-директор: Денис Цыбулькин Супервайзер: Александр Гетман Постпродакшн: Марина Яковлева Sound-design : Максим Сергеев
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