Чиновники просят уточнить вопрос с ГОСТом на наружную рекламу.

Чиновники Петербурга пытаются решить вопрос о размещении нависающих над автодорогами рекламных конструкций. Если прежняя версия ГОСТа в наружной рекламе требовала их демонтировать, то утвержденные в начале декабря смягчающие изменения теоретически позволяют сохранить такую рекламу до 2020 года. При этом до сих пор неизвестно, можно ли выставлять эти места на торги, которые в Петербурге не могут провести уже три года. В Москве таких конструкций уже не осталось, хотя они сохраняются в Подмосковье.

Несмотря на подписанные в начале декабря премьер-министром Дмитрием Медведевым поправки к постановлению "Об утверждении перечня национальных стандартов", ситуация с размещением наружной рекламы в рамках соответствующих ГОСТов до сих пор не ясна, следует из письма главы комитета по печати Петербурга Сергея Серезлеева прокурору города Сергею Литвиненко. Господин Серезлеев просит подтвердить позицию Смольного, что c учетом этого постановления 850 запрещенных ГОСТом конструкций все же могут быть выставлены на торги для размещения сроком до 2020 года. Не соответствующие ГОСТу конструкции принадлежат компаниям "Реклама-центр", Russ Outdoor и "Постер".

Вышедшее в начале месяца постановление правительства РФ разрешило сохранить такие конструкции как минимум до 2020 года. Оно стало ответом на неоднократные предупреждения руководства Москвы и Петербурга об угрозе обязательности ГОСТа для рынка наружной рекламы. При этом с 2020 года безусловный запрет ГОСТа распространяется и на размещенную до 1 марта 2016 года рекламу над проезжей частью и на разделительных полосах дорог. Но в Петербурге и ряде других городов, где власти не смогли до 1 марта провести торги, операторы используют конструкции без договоров, что ставит под вопрос их легитимность. Господин Серезлеев, в частности, ссылается на закон "О рекламе", по которому "под датой размещения рекламной конструкции следует понимать дату ее фактической установки, независимо от наличия действующего договора и разрешения на ее установку и эксплуатацию". При этом операторы оплачивают их фактическое размещение в бюджет.

Нависающие конструкции остались и в подмосковных городах, отмечает гендиректор "ЭСПАР Аналитик" Андрей Березкин. По его словам, кроме Петербурга и Подмосковья, в остальных регионах нависающих над дорогой поверхностей почти нет. При этом на Петербург приходится 11% рынка наружной рекламы, и там до сих пор не было торгов, так что вопрос очень актуален, подчеркивает он. Всего Смольный намерен выставить на торги около 10 тыс. мест под рекламу, при этом вывести ее из исторического центра, ликвидировав там 2 тыс. щитов. Доходы бюджета от наружной рекламы планируются в размере минимум 1,2 млрд руб. в год.

Первый заместитель руководителя главного управления по информполитике Московской области Александр Менчук сообщил "Ъ", что в Подмосковье рекламные конструкции, нависающие над дорожной частью, "в массовом количестве отсутствуют". Власти Москвы отказались от комментариев; ранее руководитель департамента СМИ и рекламы Москвы Иван Шубин говорил, что большая часть щитов в городе соответствует ГОСТу.

Дискуссия вокруг ГОСТа в наружной рекламе разгорелась в 2015 году. Предыдущая его версия делала незаконной 90% наружной рекламы в стране. МВД выступало за ужесточение стандарта из соображений безопасности дорожного движения. В конце 2015 года первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил ФАС, МВД и Росстандарту совместно с властями Москвы, Петербурга и Московской области подготовить смягчающие поправки к ГОСТу до его обязательного введения с 1 марта 2016 года. В итоге Росстандарт заменил запрет устанавливать рекламные щиты ближе 5 м от проезжей части на более гибкий вариант: коридор безопасности может быть сокращен до 0,5 м в зависимости от скоростного режима, наличия перекрестков и развязок. Но подготовленный Минпромторгом проект постановления правительства игнорировал поправки Росстандарта и предусматривал замену всех конструкций, нависающих над проезжей частью, до 1 января 2018 года. С этим не согласились Федеральная антимонопольная служба и Минэкономики.

Постановление правительства фактически определяет переходный период, в течение которого возможно эволюционным путем привести размещение конструкций в соответствие с новыми нормами, не уничтожив при этом отрасль, считает глава петербургского представительства Russ Outdoor Владимир Рябовол. Но сохранение рекламных конструкций может угрожать безопасности дорожного движения, возражает исполнительный секретарь отраслевого отделения по рекламе "Деловой России" Дмитрий Крючков.

"Вопрос закрыт, компромисс найден, соблюдены интересы рынка и регионов, учтена безопасность граждан",— заявил представитель секретариата первого вице-премьера Игоря Шувалова. "Срок, с которого все щиты должны быть установлены по новым правилам, назначен таким образом, чтобы не создавать неразберихи и дать возможность рынку подготовиться к изменениям",— сообщил он "Ъ".