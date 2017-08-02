Татьяна Пахомова
Планирование сбалансированного развития
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2013 г.
9783659506444
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Объем: 136 стр.
В результате исследования решена актуальная проблема по планированию сбалансированного развития инновационной и инвестиционной деятельности хозяйственных систем, что позволило сделать следующие выводы и рекомендации: 1. Автором выявлено содержание детерминантов планирования сбалансированного развития инновационной и инвестиционной деятельности, связанное с объективным поведением хозяйственных систем под воздействием тенденций и закономерностей экономического развития общества, в том числе эволюции его развития, взаимной интеграции технологий управления и планирования. 2. Программно-ориентированный подход к сбалансированному развитию инновационной и инвестиционной деятельности хозяйственных систем, рассмотренный в данной работе, учитывает задачи ограничительной и созидательной направленности, ориентированные на создание и поддержание баланса между объемом инвестиционных вложений и развитием инновационной деятельности, а также направляющие и координирующие вектора, способствующие планированию сбалансированного развития вышеназванных сфер и др.
инновационной и инвестиционной деятельности хозяйственных систем
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